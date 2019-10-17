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17 жовтня 2019, четвер, 12:31 378 Фото
Суспільство 2019-10-17T12:31:02+03:00
Українські Новини
Невідомі публічно поглумилися над прапорами Ізраїлю і України в Одесі

Невідомі публічно поглумилися над прапорами Ізраїлю і України в Одесі

Невідомі ввечері в середу публічно поглумилися над прапорами України, Ізраїлю та Одеси.

Як повідомляють місцеві жителі, близько 30 осіб, в основному чоловіків спортивної зовнішності напали на будівельний об'єкт на Гагарінському плато в Одесі, серед інвесторів якого - громадяни Ізраїлю.

За допомогою ножів або інших ріжучих предметів вони порізали банери, розміщені на паркані, після чого без будь-яких перешкод залишили дану територію.

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