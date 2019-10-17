Генпрокурор Рябошапка укрывает убийцу от правосудия, - депутат

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский продолжает держать на персональном контроле ситуацию вокруг дела экс-главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко, который убил Ивана Кузнецова в 2017 году.

Парламентарий требует от Генепрокурора объяснить, почему ГПУ продолжает затягивать данное расследование. Об этом Бужанский написал на странице в Facebook.

"Уважаемый Генеральный Прокурор. Сегодня Вы почему-то не пришли на заседание правоохранительного комитета, видимо решив, что это каким то образом лучше, чем ответить на существующие вопросы к Вам.

Окей.

Имею честь сообщить Вам, что Вы, вопреки уже существующему решению суда, ранее признавшим эти же действия незаконными, направили дело Стерненко в орган, в чью подследственность не входит рассмотрение дел подобного рода", - констатировал Максим Бужанский.

При этом народный избранник указал, что об этом свидетельствует ответ на его официальное обращение.

"Полагаю, что речь идет о совершении Вами заведомо преступного деяния, направленного на укрывательство убийцы от правосудия.

Боюсь, что Вы уверенно движетесь не просто к отставке, но к ответственности, возможно и уголовной", - резюмировал свой пост депутат Максим Бужанский.