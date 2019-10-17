Платформа Бойко требует отчета министра энергетики о подготовке к отопительному сезону

Оппозиционная платформа - За життя готова проголосовать за все законопроекты, необходимые для своевременного начала отопительного сезона. Об этом заявил журналистам в парламенте народный депутат Сергей Левочкин, информирует персональный сайт политика.

"Во время часа правительства в парламенте мы хотим поинтересоваться у министра энергетики, как идет подготовка к отопительному сезону, до которого остались считанные дни", - сказал Сергей Левочкин.

По словам политика, Оппозиционная платформа - За життя внесла на рассмотрение парламента необходимые законопроекты справедливого формирования тарифов и решения проблемы задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, на начало отопительного сезона задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 52 миллиарда гривен.