Трамвай сошел с рельс и заблокировал движение в Киеве

В среду, 16 октября, в Киеве временно прекратили движение скоростные трамваи №1 и 3. Причина — один из составов сошел с рельсов, из-за чего движение оказалось заблокировано, сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев, а также на сообщение "Киевпасстранса" в Telegram.\r\nНа месте работали профильные службы.\r\nС рельсов трамвай №1 сошел около 16:40. В результате временно приостановилось движение всех трамваев первого и третьего маршрута. Отмечается, что это не первый раз, когда трамвай сходит с рельс. Однако это произошло впервые после того как движение трамваев восстановилось после трехмесячного перерыва. На этот раз, трамвай сошел с рельсов далеко от места, где проводился ремонт — под Воздухофлотским путепроводом.\r\nНа данный момент движение трамваев возобновлено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в районе станции Киев-Демеевская перевернулись семь вагонов поезда. Также в Киеве трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили.\r\nРанее поезд Киев-Ворохта сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком.