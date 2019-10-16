Трамвай сошел с рельс и заблокировал движение в Киеве

В среду, 16 октября, в Киеве временно прекратили движение скоростные трамваи №1 и 3. Причина — один из составов сошел с рельсов, из-за чего движение оказалось заблокировано, сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев, а также на сообщение "Киевпасстранса" в Telegram.

На месте работали профильные службы.

С рельсов трамвай №1 сошел около 16:40. В результате временно приостановилось движение всех трамваев первого и третьего маршрута. Отмечается, что это не первый раз, когда трамвай сходит с рельс. Однако это произошло впервые после того как движение трамваев восстановилось после трехмесячного перерыва. На этот раз, трамвай сошел с рельсов далеко от места, где проводился ремонт — под Воздухофлотским путепроводом.

На данный момент движение трамваев возобновлено.

Как сообщали Українські Новини, в районе станции Киев-Демеевская перевернулись семь вагонов поезда. Также в Киеве трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили.

Ранее поезд Киев-Ворохта сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком.