В Колумбии 81-летняя бабушка пыталась провезти 17 кг кокаина в инвалидной коляске

В Колумбии в аэропорту города Рионерго полиция задержала пожилую женщину во время попытки провезти 17 килограммов кокаина в инвалидной коляске. Об этом сообщает Micetimes.

Отмечается, что пенсионерка направлялась в Мадрид, где, по ее словам, у нее есть родственники.

"Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски было 17 тыс. граммов кокаина. Она направлялась в Мадрид", - сказал представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго.

Правоохранители рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков на инвалидной коляске.

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