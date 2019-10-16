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  • В Колумбии 81-летняя бабушка пыталась провезти 17 кг кокаина в инвалидной коляске
16 октября 2019, среда, 18:08 320
Мир 2019-10-16T18:08:53+03:00
Українські Новини
В Колумбии 81-летняя бабушка пыталась провезти 17 кг кокаина в инвалидной коляске

В Колумбии 81-летняя бабушка пыталась провезти 17 кг кокаина в инвалидной коляске

Кокаин.Фото: pixabay
Кокаин.Фото: pixabay

В Колумбии в аэропорту города Рионерго полиция задержала пожилую женщину во время попытки провезти 17 килограммов кокаина в инвалидной коляске. Об этом сообщает Micetimes.

Отмечается, что пенсионерка направлялась в Мадрид, где, по ее словам, у нее есть родственники.

"Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски было 17 тыс. граммов кокаина. Она направлялась в Мадрид", - сказал представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго.

Правоохранители рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков на инвалидной коляске.

Как сообщали Українські Новини, ранее, во Львовской области 93-летняя жительница города Каменка-Бугская установила рекорд Украины, выполнив продольный шпагат.

Также, ранее СМИ обнародовали фото, где 68-летняя бабушка с автоматом из города Жедичева Львовской области прошла курс военной боевой подготовки, и научилась стрелять из автомата.

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