В Колумбии 81-летняя бабушка пыталась провезти 17 кг кокаина в инвалидной коляске

В Колумбии в аэропорту города Рионерго полиция задержала пожилую женщину во время попытки провезти 17 килограммов кокаина в инвалидной коляске. Об этом сообщает Micetimes.\r\nОтмечается, что пенсионерка направлялась в Мадрид, где, по ее словам, у нее есть родственники.\r\n"Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски было 17 тыс. граммов кокаина. Она направлялась в Мадрид", - сказал представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго.\r\nПравоохранители рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков на инвалидной коляске.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее, во Львовской области 93-летняя жительница города Каменка-Бугская установила рекорд Украины, выполнив продольный шпагат.\r\nТакже, ранее СМИ обнародовали фото, где 68-летняя бабушка с автоматом из города Жедичева Львовской области прошла курс военной боевой подготовки, и научилась стрелять из автомата.