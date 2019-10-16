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  • У Колумбії 81-річна бабуся намагалася провезти 17 кг кокаїну в інвалідному візку
16 жовтня 2019, середа, 18:08 6
Світ 2019-10-16T18:11:54+03:00
Українські Новини
У Колумбії 81-річна бабуся намагалася провезти 17 кг кокаїну в інвалідному візку

У Колумбії 81-річна бабуся намагалася провезти 17 кг кокаїну в інвалідному візку

Кокаїн.Фото: pixabay
Кокаїн.Фото: pixabay

У Колумбії в аеропорту міста Рионерго поліція затримала жінку під час спроби провезти 17 кілограмів кокаїну в інвалідному візку. Про це повідомляє Micetimes.

Наголошується, що пенсіонерка прямувала в Мадрид, де, за її словами, у неї є родичі.

"Була затримана жінка, уродженка департаменту Рисаральда. Всередині металевої конструкції інвалідного візка було 17 тис. грамів кокаїну. Вона прямувала до Мадриду", - сказав представник поліції департаменту Антиокія Джованні Буітраго.

Правоохоронці розповіли, що це вже третій випадок за рік, коли поліція департаменту затримує людей пенсійного віку при транспортуванні наркотиків на інвалідному візку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше, у Львівській області 93-річна мешканка міста Кам'янка-Бузька встановила рекорд України, виконавши поздовжній шпагат.

Також, раніше ЗМІ оприлюднили фото, де 68-річна бабуся з автоматом з міста Жедичева Львівській області пройшла курс військової бойової підготовки, і навчилася стріляти з автомата.

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