У Колумбії 81-річна бабуся намагалася провезти 17 кг кокаїну в інвалідному візку

У Колумбії в аеропорту міста Рионерго поліція затримала жінку під час спроби провезти 17 кілограмів кокаїну в інвалідному візку. Про це повідомляє Micetimes.\r\nНаголошується, що пенсіонерка прямувала в Мадрид, де, за її словами, у неї є родичі.\r\n"Була затримана жінка, уродженка департаменту Рисаральда. Всередині металевої конструкції інвалідного візка було 17 тис. грамів кокаїну. Вона прямувала до Мадриду", - сказав представник поліції департаменту Антиокія Джованні Буітраго.\r\nПравоохоронці розповіли, що це вже третій випадок за рік, коли поліція департаменту затримує людей пенсійного віку при транспортуванні наркотиків на інвалідному візку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше, у Львівській області 93-річна мешканка міста Кам'янка-Бузька встановила рекорд України, виконавши поздовжній шпагат.\r\nТакож, раніше ЗМІ оприлюднили фото, де 68-річна бабуся з автоматом з міста Жедичева Львівській області пройшла курс військової бойової підготовки, і навчилася стріляти з автомата.