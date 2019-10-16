У Колумбії 81-річна бабуся намагалася провезти 17 кг кокаїну в інвалідному візку

У Колумбії в аеропорту міста Рионерго поліція затримала жінку під час спроби провезти 17 кілограмів кокаїну в інвалідному візку. Про це повідомляє Micetimes.

Наголошується, що пенсіонерка прямувала в Мадрид, де, за її словами, у неї є родичі.

"Була затримана жінка, уродженка департаменту Рисаральда. Всередині металевої конструкції інвалідного візка було 17 тис. грамів кокаїну. Вона прямувала до Мадриду", - сказав представник поліції департаменту Антиокія Джованні Буітраго.

Правоохоронці розповіли, що це вже третій випадок за рік, коли поліція департаменту затримує людей пенсійного віку при транспортуванні наркотиків на інвалідному візку.

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