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16 октября 2019, среда, 17:57 775
Верховная Рада и партии 2019-10-16T17:58:11+03:00
Українські Новини
НАБУ незаконно собирало данные на Березенко и Мартыненко, – Деркач

НАБУ незаконно собирало данные на Березенко и Мартыненко, – Деркач

Андрей Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al
Андрей Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач (внефракционный) заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно собирало информацию о народных депутатах, а также передавало материалы следствия Посольству Австрии в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав новые документы.

В частности, Деркач сообщил о незаконном сборе информации о соратнике бывшего Президента Украины Петра Порошенко, являвшимся на тот момент народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергее Березенко.

"На Березенко и его семью Антикоррупционное бюро собрало целое досье. Могу только напомнить, что согласно закону проведение оперативных действий (ОРД), а также сбор персональных данных и  информации в рамках следственных действий возможны только после дачи согласия Рады на привлечение депутата к уголовной ответственности. Да, неприкосновенность вроде как отменяют. Но на тот момент она действовала и НАБУ закон нарушила. Dura lex, sed lex", – отметил Деркач.

Также нардеп предоставил документы, подтверждающие сбор данных о бывшем парламентарии Николае Мартыненко и связанных с ним, по мнению НАБУ, лиц – в обход любых правовых процедур.

"Помощница Гизо Углавы уже известная нам Полина Чиж отправила подробный список персон, которых нужно проверить, а также справки по уголовному производству ассистенту полицейского атташе Австрии Рудольфа Клугмайера. Кроме Мартыненко, в запросе НАБУ упоминаются Давид Жвания, Игорь Керезь, Александр Иоселиани и другие", – написал Деркач.

Он подчеркнул, что эти данные дополняют ранее опубликованные.

"Итак, высший антикоррупционный орган Украины ведет свою деятельность с грубым нарушением закона. К данным о "сливе" информации посольству США добавилось австрийское представительство. #NABULeaks: продолжение следует", – резюмировал Деркач.

Как сообщалось ранее, Деркач на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал переписку сотрудников НАБУ и работников посольства США в Киеве. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого замглавы НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Также Деркач заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден получил 900 тыс. долларов за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании Burisma Group.

Нардеп также сообщил, что материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться на его странице в соцсети Facebook, а полученные им от журналистов-расследователей материалы уже переданы в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральную прокуратуру Украины. Кроме этого, Деркач инициировал создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. По его словам, заседание суда состоится 21 октября.

Больше новостей о: НАБУ Сергей Березенко Николай Мартыненко Андрей Деркач Верховная Рада Украины Посольство Австрии в Украине

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