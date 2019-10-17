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17 октября 2019, четверг, 06:45 512 Документ
Кабмин 2019-10-17T06:45:02+03:00
Українські Новини
В Кабмине не знают, как измеряли манипулятивный контент для Программы правительства.  У Бородянского призналис

В Кабмине не знают, как измеряли манипулятивный контент для Программы правительства.  У Бородянского признались, что никак

Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com

В Программе деятельности Кабинета Министров Украины в пункте 4.1 указан критерий, который в действительности не измерялся и не рассчитывался согласно каким-либо методикам, а "брался навскидку".

Такие выводы подтвердили ответы Кабмина и министерств на информационные запросы Українських Новин.

Так, в утвержденной Кабмином собственной Программе в пункте 4.1 (Сфера Министерства культуры, молодежи и спорта) значится критерий: "объем манипулятивного контента снизится вдвое". При этом, перечислены поставленные задачи в 2020 году доработать методологию выявления такого контента, внедрить механизмы идентификации уровня манипулятивности и запустить механизмы снижения производства (передачи) такого контента.

Українські Новини поинтересовались в Кабмине, какой объем манипулятивного контента в информационном поле Украины существует в данный момент и взят за сравнительную базу? Каков ожидаемый результат работы правительства в этом направлении, собственно, сколько это "вдвое"? По каким индексам и методикам проводилось измерение объемов? И кто именно будет измерять объемы манипулятивного контента в обществе в ходе работы?

В самом Кабмине затруднились ответить на эти вопросы, заявив, что предложения по этим пунктам вносились Министерством культуры, молодежи и спорта. И перенаправили запрос в Минкультуры.

Ответ пришел из Министерства информационной политики (находится в стадии реорганизации и оперативно подчинено министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому) за подписью государственного секретаря министерства Артема Биденко. В нем уточняется, что какие-либо цифры при написании документа не использовались.

"Определяя целью деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта Украины снижение вдвое объемов манипулятивного контента, мы исходили из сегодняшнего состояния информационного пространства Украины, которое условно было взято за 100%. Важно, что ключевым показателем в этом приоритете является не арифметическое количество манипулятивных новостей, а их удельный вес та влияние на информационную среду, на восприятие информации", - говорится в ответе.

При этом, об удельном весе манипулятивных новостей по состоянию на сегодня в ответе также не сообщается. Но приводятся ссылки на "Детектор медиа" и исследования stopfake.org с утверждениями о "перенасыщенном манипулятивным контентом информационном поле".

Также в ответе сообщается, что сейчас Мининформполитики определяет наиболее эффективную методологию оценки информационного пространства и объемов присутствующих в нем манипуляций. Которая в дальнейшем и будет использоваться для определения количественных и качественных показателей.

Источник : Українські новини
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