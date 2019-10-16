"Укрлендфарминг" Бахматюка загрузил на собственные элеваторы более 1,2 млн тонн зерновых нового урожая

Один из крупнейших украинских агрохолдингов, "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, отчитался о поступлении на собственные элеваторы более 1,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2019 года.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

В компании проинформировали, что сейчас на полях агрохолдинга собраны практически все культуры, кроме кукурузы, и продолжается жатва.

Как рассказал Владимир Сущенко, заместитель генерального директора по вопросам зернохранения и комбикормового производства группы компаний "Укрлендфарминг", по состоянию на 16 октября на элеваторы компании загрузили более 1,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур как собственного производства, так и от сторонних поклажедателей: "Если точнее - 1 млн 213 тыс. тонн в зачетном весе. Сбор проходил согласно планового графика. Конечно, этому способствовали и погодные условия. А главное – надлежащая подготовка элеваторных комплексов к уборочному сезону. Сейчас крупнейшие в сети "Укрлендфарминг" элеваторы "Агротерминал Констракшин" и "Элеватор Агро" круглосуточно принимают до 11 тыс. тонн зерновых каждый. Уборочная кампания продолжается".

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины.