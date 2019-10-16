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16 октября 2019, среда, 15:54 1182
Бизнес 2019-10-16T15:54:46+03:00
Українські Новини
"Укрлендфарминг" Бахматюка загрузил на собственные элеваторы более 1,2 млн тонн зерновых нового урожая

"Укрлендфарминг" Бахматюка загрузил на собственные элеваторы более 1,2 млн тонн зерновых нового урожая

Один из крупнейших украинских агрохолдингов, "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, отчитался о поступлении на собственные элеваторы более 1,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2019 года.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

В компании проинформировали, что сейчас на полях агрохолдинга собраны практически все культуры, кроме кукурузы, и продолжается жатва.

Как рассказал Владимир Сущенко, заместитель генерального директора по вопросам зернохранения и комбикормового производства группы компаний "Укрлендфарминг", по состоянию на 16 октября на элеваторы компании загрузили более 1,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур как собственного производства, так и от сторонних поклажедателей: "Если точнее - 1 млн 213 тыс. тонн в зачетном весе. Сбор проходил согласно планового графика. Конечно, этому способствовали и погодные условия. А главное – надлежащая подготовка элеваторных комплексов к уборочному сезону. Сейчас крупнейшие в сети "Укрлендфарминг" элеваторы "Агротерминал Констракшин" и "Элеватор Агро" круглосуточно принимают до 11 тыс. тонн зерновых каждый. Уборочная кампания продолжается".

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины.

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