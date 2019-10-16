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16 жовтня 2019, середа, 15:54 149
Бізнес 2019-10-16T17:00:03+03:00
Українські Новини
"Укрлендфармінг" Бахматюка завантажив на власні елеватори понад 1,2 млн тонн зернових нового врожаю

"Укрлендфармінг" Бахматюка завантажив на власні елеватори понад 1,2 млн тонн зернових нового врожаю

Один з найбільших українських агрохолдингів, "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, відзвітував про надходження на власні елеватори понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур урожаю 2019 року.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Украина".

В компанії поінформували, що наразі на полях агрохолдингу зібрані практично всі культури, окрім кукурудзи, і тривають жнива.

Як розповів Володимир Сущенко, заступник генерального директора з питань зернозберігання та комбікормового виробництва групи компаній "Укрлендфармінг", станом на 16 жовтня до елеваторів компанії завантажили понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур як власного виробництва, так і від сторонніх поклажодавців: "Якщо точніше – 1 млн 213 тис. тонн у заліковій вазі. Збір проходив згідно планового графіку. Звісно, цьому сприяли і погодні умови. А головне – належна підготовка елеваторних комплексів до збирального сезону. Наразі найбільші в мережі "Укрлендфармінгу" елеватори "Агротермінал Констракшин" та "Елеватор Агро" цілодобово приймають до 11 тис. тонн зернових кожний. Збиральна кампанія продовжується".

"Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни, що  займається вирощуванням зернових і олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в більше ніж 600 населених пунктах 22 областей України.

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