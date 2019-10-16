Власть должна выполнять свои предвыборные обещания относительно мира, а не идти на поводу у улицы, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Левочкин заявил, что парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) готова работать вместе с властью ради восстановления мира на Донбассе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Первый вопрос, который сейчас ставит жизнь перед страной, перед властью, – это восстановление мира. Без мира не будет развития экономики, не будет зарплат и пенсий, не будет нормальной жизни в Украине. Поэтому власть должна не идти на поводу у улицы, а выполнять свои предвыборные обещания", – считает Левочкин.

Политик отметил, что фракция ОПЗЖ готова поддерживать все необходимые законопроекты.

"Мы готовы работать вместе с властью ради восстановления мира. Мы готовы поддерживать президента Зеленского во всех его инициативах, направленных на выполнение Минских договоренностей. Только они являются бесспорной дорогой к миру, и это признано всем миром – решением Совета безопасности ООН, всеми участниками переговоров", – подытожил народный депутат.