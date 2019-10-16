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16 октября 2019, среда, 14:13 213
Экономика 2019-10-16T14:40:06+03:00
Українські Новини
Переговорная группа протеста предпринимателей заявляет о манипуляциях замглавы ОП Юлии Ковалив

Переговорная группа протеста предпринимателей заявляет о манипуляциях замглавы ОП Юлии Ковалив

Переговорная группа акций протеста предпринимателей против законов 1053-1 и 1073 заявляет о манипуляциях в коммуникациях замглавы ОП Юлии Ковалив.

О манипуляциях представителя Офиса Президента в коммуникациях с предпринимателями, требующими вето законопроектов 1053-1 и 1073 заявлено сегодня на брифинге "Президент, держи слово!" в пресс-центре Українських Новин.

Один из представителей переговорной группы акций протеста под ОП, Сергей Доротич заявил: "Мы столкнулись с прямой манипуляцией со стороны заместителя председателя ОП Юлии Ковалив. По результатам вчерашней встречи в Офисе Президента, был опубликован пресс-релиз ОП, который не соответствует действительности. В указанном пресс-релизе было заявлено, что с протестующими предпринимателями были проведены консультации с решением проблемных вопросов 1053- и 1073, однако на самом деле это не так".

Галина Залога из переговорной группы сообщила, что требования предпринимателей остаются неизменными: во-первых, встреча Президента Владимира Зеленского с переговорной группой предпринимателей, второе – наложение вето на законы, и только после этого – создание совещательного органа при президенте по вопросам предпринимательства, для доработки ветированных законопроектов.

В свою очередь Виктор Жых (которому в рамках Пресс-Марафона, Президент публично озвучил готовность в проведении подобной встречи с предпринимателями) заявил, что в связи с полной дискоммуникацией в донесении реальной позиции предпринимателей, необходима прямая встреча с Президентом до вынесения решения о подписании или ветировании законопроектов. "Тем не менее вместо Президента с предпринимателями встречаются сотрудники ОП, которые публично манипулируют в коммуникациях и искажают суть проблем".

Ещё один участник брифинга, Борис Эмельдеш сообщил, что в связи с манипулятивной позицией представителей ОП, предприниматели ставят первую палатку под Офисом Президента и готовятся к бессрочной акции по отстаиванию права на сохранение в Украине микропредпринимательства. Очередной всеукраинский сбор предпринимателей под ОП заявлен на 18 октября.

Напоминаем, что с двух палаток запорожских предпринимателей в 2010 году начинался Налоговый Майдан. Сегодня предприниматели выражают надежду, что конструктивный диалог всё ещё возможен, и настаивают на встрече с Президентом.
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