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16 октября 2019, среда, 13:55 666
Экономика 2019-10-16T13:55:01+03:00
Українські Новини
Представители США в Украине обеспокоены давлением на зеленую энергетику

Представители США в Украине обеспокоены давлением на зеленую энергетику

Инициативы команды президента по наступлению на зеленую энергетику являются плохим сигналом для инвесторов, подрывающим доверие к стране. Об этом в статье "Украинский челлендж на $50 миллиардов" в издании Atlantic Council пишет Глава Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер. 

По его словам, команда президента Зеленского сейчас продвигает ретроспективные решения в зеленной энергетики, к разочарованию инвесторов.

"Более 1 миллиарда долларов прямых инвестиций было вложено в украинскую солнечную и ветряную энергетику. Любое обратное решение – плохой сигнал для инвесторов, подрывающий доверие к стране", – пишет американский представитель в Украине.

Напомним, накануне Европейский банк реконструкции и развития заявил, что пересмотр условий работы инвесторов в зеленную энергетику приведет к международным арбитражам против Украины и эти выплаты превысят обязательства по зеленным тарифам.

Ранее комитет парламента по энергетике и ЖКУ под председательством Андрея Геруса предложил снизить зеленые тарифы, несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение зеленых тарифов стабильными до 2030 года.

Больше новостей о: Американская торговая палата Зеленая энергетика Энди Гундер

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