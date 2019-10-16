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  • Посол Норвегии назвал негативной реакцию инвесторов на ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа", – СМИ
16 октября 2019, среда, 13:19 653
Экономика 2019-10-16T13:19:53+03:00
Українські Новини
Посол Норвегии назвал негативной реакцию инвесторов на ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа", – СМИ

Посол Норвегии назвал негативной реакцию инвесторов на ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа", – СМИ

Уле Терье Хорпестад. Фото: Фото: Илья Литвиненко/ДС
Уле Терье Хорпестад. Фото: Фото: Илья Литвиненко/ДС

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что стабильные условия для инвестиций являются фундаментальным вопросом для инвесторов, они негативно отреагируют на ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа".

Об этом сообщило интернет-издание "Факты".

"Если такие решения будут, это очень негативно скажется на нашей инвестиции. Как я понимаю по нашим инвесторам, они тогда вынуждены пересмотреть все планы на будущее, потому что они все-таки заключили договоры на определенных условиях. И для них очень важно, чтобы эти условия не изменялись ретроспективно. Поэтому это такой фундаментальный вопрос для них", — сказал Хорпестад.

Посол подчеркнул, что любой инвестор заинтересован в долгосрочных и стабильных условиях для своих инвестиций, поэтому стабильность законодательства является ключевой предпосылкой для притока инвестиций в страну.

"Для Украины, которая сейчас развивает свою экономику и показывает большие амбиции на экономический рост, имеет существенное значение, что инвесторы могут доверять уже заключенным договорам. Это касается не только этой обновленной энергетики, но это вообще такой общий принцип, что все инвесторы ищут, так сказать, стабильный рынок, где могут рассчитывать на безопасность своих инвестиций. Это основное их ожидание", — отметил посол Норвегии.

Ранее банкир департамента электроэнергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" нанесет ущерб Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Напомним, парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ, возглавляемый Андреем Герусом, предложил снизить "зеленые тарифы", несмотря на то, что законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" стабильными до 2030 года.

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