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16 октября 2019, среда, 12:32 33
Lifestyle 2019-10-16T12:57:24+03:00
Українські Новини
На фестивале "Киевская неделя критики" покажут лауреатов Канн и претендента на Оскар

На фестивале "Киевская неделя критики" покажут лауреатов Канн и претендента на Оскар

3-й фестиваль "Киевская неделя критики" объявил украинскую и основную международную программы - в нее вошли фестивальные хиты из программ Канн и Венеции, а также украинский претендент на "Оскар"

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля, передают Українські Новини.

Откроет фестиваль фэнтези-фильм "Малышка зомби".

Новая работа французского режиссера Бертрана Бонелло ( "Сен-Лоран") переносит мистические события Гаити 60-х в современную Францию и ссылается на разнообразную классику жанра "хоррор".

Впервые лента была показана в рамках Каннского кинофестиваля и претендовала на получение Queer Palm, которая присуждается за освещение темы ЛГБТ в кино.

В Киеве также продемонстрируют фильм "Маяк".

Это долгожданная вторая работа автора культового хоррора "Ведьма" Роберта Эггерса.

Снятый на черно-белую пленку 35 мм, фильм представляет камерную историю о надзирателе маяка и его молодом помощнике.

В главных ролях - Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.

Мировая премьера "Маяка" состоялась в рамках программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля, где ленту встретили продолжительными овациями и отметили премией FIPRESCI.

Покажут на фестивале и сенсационный фильм-обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля - дебютную драму "Атлантика" режиссера сенегальского происхождения Мате Диоп.

История, которая начинается как романтический сюжет о девушке и ее разлуке с любимым, превращается в мистический детектив.

В программе "Киевской недели критики" будет представлена ​​лента от классика шведского кинематографа Роя Андерссона "О бесконечности".

Фильм получил "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале за лучшую режиссерскую работу.

В украинскую программу "Киевской недели критики" вошли фестивальные хиты этого года - драмы "Домой" и комедия "Мои мысли тихие".

Режиссеры фильмов, Нариман Алиев и Антонио Лукич, выбрали для своих работ фильмы-Проекты, которые перекликаются тематически и стилистически.

Как известно, фильм "Домой" является претендентом на премию "Оскар" от Украины.

На фестивале также будут показаны "Отчуждение" Нури Бильге Джейлана и "Бич Божий" Олега Фиалко, и "Мои мысли тихие", "Бумажная Луна" Питера Богдановича и "Долгие проводы" Киры Муратовой.

На фестивале действует система абонементов, их стоимость - 350 (дневной) и 600 (полный) гривен.

Продажа билетов на сайте фестиваля.

Продажа билетов на отдельные сеансы открыта с 10 октября.

Как и все показы "Киевской недели критики", сеансы украинской программы представят критики-кураторы фестиваля - после просмотра зрителей ждет обсуждение фильма.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами.

В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч, посвященных кино: панельная дискуссия "Как Новый Голливуд изменил американское кино" и презентация третьего тома "Антологии украинской кинокритики".

3-й фестиваль "Киевская неделя критики" пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября.

На открытии фестиваля во второй раз состоится церемония награждения ежегодной Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Организатор фестиваля - компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино

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