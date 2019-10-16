На фестивале "Киевская неделя критики" покажут лауреатов Канн и претендента на Оскар

3-й фестиваль "Киевская неделя критики" объявил украинскую и основную международную программы - в нее вошли фестивальные хиты из программ Канн и Венеции, а также украинский претендент на "Оскар"\r\nОб этом сообщает пресс-служба фестиваля, передают Українські Новини.\r\nОткроет фестиваль фэнтези-фильм "Малышка зомби".\r\nНовая работа французского режиссера Бертрана Бонелло ( "Сен-Лоран") переносит мистические события Гаити 60-х в современную Францию и ссылается на разнообразную классику жанра "хоррор".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВпервые лента была показана в рамках Каннского кинофестиваля и претендовала на получение Queer Palm, которая присуждается за освещение темы ЛГБТ в кино.\r\nВ Киеве также продемонстрируют фильм "Маяк".\r\nЭто долгожданная вторая работа автора культового хоррора "Ведьма" Роберта Эггерса.\r\nСнятый на черно-белую пленку 35 мм, фильм представляет камерную историю о надзирателе маяка и его молодом помощнике.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ главных ролях - Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.\r\n\r\nМировая премьера "Маяка" состоялась в рамках программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля, где ленту встретили продолжительными овациями и отметили премией FIPRESCI.\r\nПокажут на фестивале и сенсационный фильм-обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля - дебютную драму "Атлантика" режиссера сенегальского происхождения Мате Диоп.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nИстория, которая начинается как романтический сюжет о девушке и ее разлуке с любимым, превращается в мистический детектив.\r\nВ программе "Киевской недели критики" будет представлена лента от классика шведского кинематографа Роя Андерссона "О бесконечности".\r\nФильм получил "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале за лучшую режиссерскую работу.\r\nВ украинскую программу "Киевской недели критики" вошли фестивальные хиты этого года - драмы "Домой" и комедия "Мои мысли тихие".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРежиссеры фильмов, Нариман Алиев и Антонио Лукич, выбрали для своих работ фильмы-Проекты, которые перекликаются тематически и стилистически.\r\nКак известно, фильм "Домой" является претендентом на премию "Оскар" от Украины.\r\nНа фестивале также будут показаны "Отчуждение" Нури Бильге Джейлана и "Бич Божий" Олега Фиалко, и "Мои мысли тихие", "Бумажная Луна" Питера Богдановича и "Долгие проводы" Киры Муратовой.\r\nНа фестивале действует система абонементов, их стоимость - 350 (дневной) и 600 (полный) гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПродажа билетов на сайте фестиваля.\r\nПродажа билетов на отдельные сеансы открыта с 10 октября.\r\nКак и все показы "Киевской недели критики", сеансы украинской программы представят критики-кураторы фестиваля - после просмотра зрителей ждет обсуждение фильма.\r\nФильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч, посвященных кино: панельная дискуссия "Как Новый Голливуд изменил американское кино" и презентация третьего тома "Антологии украинской кинокритики".\r\n3-й фестиваль "Киевская неделя критики" пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 24 по 30 октября.\r\nНа открытии фестиваля во второй раз состоится церемония награждения ежегодной Национальной премии кинокритиков "Киноколо".\r\nОрганизатор фестиваля - компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n