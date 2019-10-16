В законопроекте Кабмина по игорному бизнесу нет информации о налогообложении сферы, - эксперт

Законопроект, разработанный Правительством, не предусматривает никакого урегулирования налогообложения игорного бизнеса. Об этом заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, сообщает "Главком".

В ходе пресс-конференции Николов и бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская проанализировали законопроект о регулировании игорного бизнеса, какая судьба будет ждать точки игровых автоматов, маскировку игровых автоматов под букмекерство и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может помочь легализации.

"В этом законопроекте определены только лицензионные платежи. То есть, игорный бизнес платит конкретные деньги за то, что он установил автомат, и он работает. Будет два вида лицензионных платежей: за то, что вы вообще казино открыли, а второй за то, что у вас в казино будет установлено 20 игровых автоматов, то есть, за каждый автомат отдельный лицензионный платеж. Эти средства будут идти в бюджет, будет создан специальный фонд, в который будут направляться все средства, собранные с лицензионных платежей", - сообщил он.

По словам журналиста, средства из этого фонда пойдут на функционирование и зарплаты самого полномочного органа, который будет этим заниматься, а также на развитие спорта, культуры. Вместе с тем, на что тратить средства в законопроекте написано достаточно абстрактно, они даже могут тратиться на функционирование заведений обычной медицины. Также никак не предусмотрены местные особенности налогов.

"Что именно является налоговой базой? Что именно будет считаться выигрышем или проигрышем? Это неопределенная история вообще. А пока это все вроде "Обилечивания пунктов". "Обилечивание пунктов" - это что-то близкое к слову взятка, но в игровой индустрии это когда какой-то бизнесмен платит кому-то определенный "абонемент". Это постоянные выплаты, например, ежемесячно, правоохранительным органам или еще кому-то для того, чтобы его точка или сеть работали без проблем", - отметил Николов.