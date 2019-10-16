В законопроекте Кабмина по игорному бизнесу нет информации о налогообложении сферы, - эксперт

Законопроект, разработанный Правительством, не предусматривает никакого урегулирования налогообложения игорного бизнеса. Об этом заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, сообщает "Главком".\r\nВ ходе пресс-конференции Николов и бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская проанализировали законопроект о регулировании игорного бизнеса, какая судьба будет ждать точки игровых автоматов, маскировку игровых автоматов под букмекерство и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может помочь легализации.\r\n"В этом законопроекте определены только лицензионные платежи. То есть, игорный бизнес платит конкретные деньги за то, что он установил автомат, и он работает. Будет два вида лицензионных платежей: за то, что вы вообще казино открыли, а второй за то, что у вас в казино будет установлено 20 игровых автоматов, то есть, за каждый автомат отдельный лицензионный платеж. Эти средства будут идти в бюджет, будет создан специальный фонд, в который будут направляться все средства, собранные с лицензионных платежей", - сообщил он.\r\nПо словам журналиста, средства из этого фонда пойдут на функционирование и зарплаты самого полномочного органа, который будет этим заниматься, а также на развитие спорта, культуры. Вместе с тем, на что тратить средства в законопроекте написано достаточно абстрактно, они даже могут тратиться на функционирование заведений обычной медицины. Также никак не предусмотрены местные особенности налогов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n "Что именно является налоговой базой? Что именно будет считаться выигрышем или проигрышем? Это неопределенная история вообще. А пока это все вроде "Обилечивания пунктов". "Обилечивание пунктов" - это что-то близкое к слову взятка, но в игровой индустрии это когда какой-то бизнесмен платит кому-то определенный "абонемент". Это постоянные выплаты, например, ежемесячно, правоохранительным органам или еще кому-то для того, чтобы его точка или сеть работали без проблем", - отметил Николов.