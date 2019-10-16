16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!"

16 октября 2019, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится брифинг переговорной группы представителей малого и микробизнеса выступающих за наложения вето на законы 1053 и 1073 ведущих к уничтожению малого предпринимательства в Украине.

Во время события переговорная группа заявляет о нецелесообразности дальнейшего диалога с заместителем председателя Офиса Президента по экономическим вопросам, Юлией Кузнецовой, в связи с ее недопустимыми манипулятивными действиями.

Переговорная группа настаивает на встрече предпринимателей с Президентом Украины, чтобы напрямую донести позицию предпринимательского сообщества, поскольку все попытки коммуникации и донесения позиции до сих пор, превращаются в сплошную манипуляцию со стороны отдельных представителей власти.

Напоминаем, что встреча была обещана Президентом в прямом эфире во время пресс-марафона 10 октября.

Предприниматели настаивают на наложении вето на карательные законы 1053 и 1073, которые ведут к уничтожению малого бизнеса в Украине, рост монополизма, и раздувают коррупции на системном уровне.

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