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16 октября 2019, среда, 10:23 1748
Политика 2019-10-16T10:25:20+03:00
Українські Новини
ГПУ блокирует расследование против Максима Нефедова, - СМИ

ГПУ блокирует расследование против Максима Нефедова, - СМИ

Новое руководство Генеральной прокуратуры Украины блокирует объявление подозрения экс-первому заместителю Минэкономразвития Максиму Нефедов, который сегодня возглавляет Государственную таможенную службу Украины, и экс-руководителю Департамента регулирования ВЭД Минэкономразвития Денису Гутенко. Об этом сообщает издание "КП в Украине", ссылаясь на документы, которые оказались в распоряжении журналистов.

Как говорится в публикации, 21 октября 2016 Национальная полиция Украины по материалам, предоставленным Главным Управлением контрразведывательной защиты экономики Службы безопасности Украины, начала уголовное производство № 12016000000000426 по признакам, предусмотренным ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины по факту злоупотребления Нефедовым и Гутенко служебным положением. Материалы, полученные журналистами издания, свидетельствуют, что в ходе досудебного расследования следователями было зафиксировано, что Максим Нефедов и Денис Гутенко незаконным способом отменили 81 специальную санкцию, предусмотренную ст. 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", по отношению к 60 компаний, которые занимаются ВЭД.

Отмечается, что действия указанных лиц привели к убыткам государственного бюджета Украины на сумму более 10,4 млн грн. Факты незаконной деятельности Нефедова и Гутенко документально подтверждены выводами комиссии, проводившей внутреннее служебное расследование в Минэкономразвития, Государственной аудиторской службы Украины, а также  выводами судебно-экономической экспертизы "Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины".

Впрочем, несмотря на бесспорные доказательства, ГПУ до сих пор не сообщил подозрения фигурантам данного дела. В публикации издания со ссылкой на полученные документы, утверждается, что блокирование всех процессуальных действий со стороны Генпрокуратуры началось по политическим мотивам по личным указанием экс-генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты предполагают, что именно по такой же причине новое руководство ГПУ во главе с Русланом Рябошапкой закрывает глаза на "дело Нефедова-Гутенко".

Ведь "слугам народа" совсем не нужен громкий скандал вокруг действующего главы Гостаможни. Вопрос в том, знает ли об этом президент Владимир Зеленский?

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