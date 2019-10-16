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16 октября 2019, среда, 08:59 58 Пресс-релиз
Силовые структуры 2019-10-16T08:59:01+03:00
Українські Новини
В Африке украинских вертолетчиков-миротворцев отметили наградами ООН

В Африке украинских вертолетчиков-миротворцев отметили наградами ООН

На аэродроме города Гома, что в Демократической Республике Конго, состоялся "Парад медалей" стабилизационной миссии ООН по поддержанию мира в этой африканской стране. Более 250 военнослужащих 10 ротации 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины наградили медалями "За службу миру".

Таким образом, миссия ООН ометила миротворцев украинского национального контингента за весомый вклад в поддержание и содействие миру и безопасности в этой части африканского континента.

На церемонии вручения наград присутствовало высшее командование из штаба миссии ООН в ДР Конго, военнослужащие других контингентов и работники миссии. Возглавлял делегацию гостей начальник штаба сил ООН в ДР Конго бригадный генерал Самад Аладе Акесоде.

В своем выступлении господин Акесоде отметил важность задач, которые ежедневно выполняет личный состав 18 отдельного вертолетного отряда и поблагодарил за хорошую службу.

- Украинские миротворцы в Конго является образцом качества выполнения своих обязанностей. Своим трудом вы постоянно поддерживаете и укрепляете международный авторитет Организации Объединенных Наций, - отметил генерал.

В свою очередь командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Иван Шоломий заверил руководство миссии ООН в ДР Конго, что украинский национальный контингент и в дальнейшем с достоинством будет выполнять свой долг ради поддержания мира.

- Я благодарен за доверие к украинскому авиационному отряду и хочу заверить, что и в дальнейшем мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие международного сообщества, - отметил полковник Шоломий. - Также, я благодарен всему личному составу 18 ОВО, каждому воину, выполняющему свой долг перед Родиной, и сегодня с достоинством отстаивающему мир и порядок далеко за ее пределами.

Всего за более, чем семь лет и 10 ротаций 18 ОВО миссии ООН по стабилизации в ДР Конго украинские экипажи совершили более 22 тысяч полетов с общим налетом 24 тыс часов. За это период, они перевезли более 81 тыс пассажиров и 3852 тонн различных грузов.

Специально для Українських Новин - помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ Владислав Демьяненко.

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