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15 октября 2019, вторник, 19:23 14
Общество 2019-10-15T19:30:18+03:00
Українські Новини
За месяц уровень доверия к Бойко вырос с 20% до 24%

За месяц уровень доверия к Бойко вырос с 20% до 24%

Алексей Голобуцкий Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij
Алексей Голобуцкий Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

Результаты социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС) за 9-11 октября снова показали одновременные рост популярности среди избирателей сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрия Бойко и снижение рейтинга Президента Украины Владимира Зеленского. Всего за месяц, с сентября, уровень доверия к Бойко вырос с 20% до 24%, а уровень доверия к Зеленскому снизился с 73% до 66%.

Данные результаты соцопроса прокомментировал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в социальной сети Facebook.

"Причин несколько. В первую очередь, как я и писал, стремление Зеленского угодить всем, придерживаясь некой срединной линии по всем важным вопросам, в итоге действительно начало отталкивать те группы избирателей, которые ждут определенности. Лоскутное электоральное поле "за все хорошее" начало вновь поляризоваться в отношении серьезных проблем: войны, продажи земли, тарифов, социально-экономических решений...

Электорат восточных и южных областей всегда был ориентирован на вопрос скорейшего установления мира в стране. Тогда как избиратель на западе Украины негативно относится к "формуле Штайнмайера" и Минским соглашениям вообще. Соответственно, попытка Зеленского придерживаться в этом какой-то неясной компромиссной линии вернула пока только часть "избирателей мира" вновь к Бойко. Поскольку тот как раз последователен и однозначно продолжает настаивать на реализации инициатив по возвращению Донбасса", - написал эксперт.

Также Голобуцкий считает, что "еще одной причиной стали метания команды Зеленского в вопросе земли. Бойко декларирует четкую, однозначную и понятную среднему избирателю позицию в вопросах земли. Самое главное - последовательную. И это тоже вернуло ему часть рейтинга: поддержку тех избирателей, кому хочется ясности и уверенности, что завтра политик не поменяет мнение".

Эксперт пояснил, что именно отсутствие четкой позиции по земельному вопросу у действующей власти сбивает людей с толку и стимулирует центробежные тенденции. "В частности, людям не понятно, будет или не будет референдум, распродадут землю иностранцам или нет. А формат ответов Президента однозначности и уверенности не предполагает. Именно потому, что он хочет удержать всех".

Снижение рейтинга Зеленского не является ни случайным отклонением, ни ошибкой. Та же тенденция прослеживается в отношении премьер-министра Алексея Гончарука (сентябрь - 17%, октябрь – 10%) и председателя Верховной Рады Дмитрий Разумкова (33% и 27% соответственно).

У рейтинга Бойко никогда не было ни значительных взлетов, ни резких падений. Год за годом постепенно наращивался рейтинг и возрастал показатель доверия – до сегодняшних 24%. "На сегодня, пожалуй, однозначно можно назвать Бойко политическим лидером юго-востока страны – этот сегмент избирателей нашел свою "точку опоры", - подытожил Голобуцкий.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1 200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщали Українські Новини, осенью у Зеленского просел рейтинг, у Бойко и Тимошенко – вырос.

Больше новостей о: Алексей Голобуцкий Рейтинг популярности Владимир Зеленский Юрий Бойко Агентство моделирования ситуаций

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