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15 октября 2019, вторник, 17:58 716
Экономика 2019-10-15T18:08:15+03:00
Українські Новини
Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энерге

Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики, – нардеп

Алексей Гончаренко. Фото: Украинское Фото
Алексей Гончаренко. Фото: Украинское Фото

Ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" приведет к сворачиванию проектов в области возобновляемой энергетики и негативно повлияет на инвестклимат в Украине.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко.

"То, что сейчас происходит вокруг возобновляемой энергетики и идеи изменить правила игры по ходу игры, они будут иметь катастрофические последствия. Понятно, что для самой отрасли возобновляемой энергетики. То есть, инвестиции в нее будут свернуты, Украина получит судебные иски, будут потери, безусловно. И эти потери будут превышать те эффекты, о которых вроде бы говорят лоббисты этой темы", - сказал Гончаренко.

Он отметил, что снижение "зеленого тарифа" будет оказывать негативное влияние на экономику в целом, ведь инвесторы уйдут из Украины из-за нестабильности законодательства.

"Это будет иметь эффект общий для всей экономики государства, ведь мы прекрасно с вами понимаем, что лучшим информатором миру о том, можно ли сюда заходить с инвестициями, есть инвесторы. Если инвесторы в мире будут знать, что кто-то пришел сюда хотя бы же одним долларом, и по ходу игры все правила поменяли, и человек или потерял, или ничего не заработал, то никто никогда в Украину не придет", - отметил народный депутат.

По мнению Гончаренко, инициатива пересмотреть "зеленый тариф" связана с частным интересом некоторых членов новой власти, который у них преобладает над государственническим, и такая ситуация недопустима.

"Я считаю недопустимым ретроспективное уменьшение "зеленого тарифа". Я считаю недопустимым резкое и одностороннее изменение правил игры. Это невозможно делать. Если государство находится в какой-то уже ситуации крайним, хотя на самом деле это совсем не так по этому вопросу, то все равно это должно происходить через диалог, через диалог с соответствующими инвесторами, с ассоциациями и т.д. И очень и очень постепенно, с переходными периодами и т.д. А все остальное - это катастрофа", - сказал Гончаренко.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее политолог Кирилл Сазонов высказал мнение, что председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус добивается снижения "зеленого" тарифа в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. И отметил, что такое решение угрожает Украине проблемами с Европейским Союзом, поскольку "мы нарушаем взятые на себя обязательства". А также судебными исками со стороны иностранных инвесторов, которые финансируют проекты по развитию альтернативной энергетики в нашей стране, которых в данный момент около 500.

Больше новостей о: Электроэнергия зеленый тариф Алексей Гончаренко Верховная Рада Украины Возобновляемая энергетика Европейская солидарность

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