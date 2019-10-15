Бойко потребовал доклада в Раде начальника Генштаба

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко потребовал доклада в парламенте начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины по вопросу разведения войск в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Он отметил, что на прошлой неделе было очень много спекуляций относительно начала мирного процесса. "Это касается и формулы Штайнмайера, и вопроса разведения войск. Было очень много спекуляций и попыток раскачать общество со стороны безответственных политиков, которые в свое время были в парламенте, а потом остались за его пределами. Они используют улицу, чтобы ухудшить условия движения страны к мирной жизни. Мы надеемся, что, несмотря на все эти действия, мирный процесс будет набирать обороты", – сказал Юрий Бойко.

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Сопредседатель фракции оппозиционеров предложил пригласить начальника Генерального штаба в Верховную Раду, чтобы он дал исчерпывающую информацию о разведении войск.

"Процесс разведения войск, который является необходимой частью мирного процесса, должен быть профессионально освещен в парламенте. Поэтому, для прекращения любых спекуляций по этому важному вопросу в первую очередь с точки зрения безопасности, нужно пригласить, скажем, на завтра начальника Генерального штаба в Верховную Раду. Потому что мы слышим о 30 городах, которые будут оставлены, о "серой зоне", о "зраде". Нужно услышать позицию профессионального военного, который этим занимается, чтобы было понятно, каким образом это будет проходить, как будут защищены военные и мирные жители. А народные депутаты имели соответствующую информацию и могли отстаивать эту позицию во время общения с гражданами", – подчеркнул Юрий Бойко.