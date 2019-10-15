подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 16:53 184
Общество 2019-10-15T16:53:56+03:00
Українські Новини
"Посадок нет, Богдан за@бал": Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском

"Посадок нет, Богдан за@бал": Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском

Пальчевский Андрей. Фото: politeka.net
Пальчевский Андрей. Фото: politeka.net

Бизнесмен Андрей Пальчевский, активно поддерживавший Владимира Зеленского во время избирательной кампании, объяснил резкую смену своей риторики по отношению к президенту и его команде. Об этом он рассказал во время программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne, передает "Страна".

Отвечая на вопрос заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, связана ли критика команды Зе с тем, что его не позвали в эту команду, Пальчевский ответил утвердительно.

"Абсолютно связано. Я настоящий буйный. Настоящий, который спросил бы у Зеленского: "А что здесь делают эти люди?" Более того, они знают, что я богат. Я достаточно богат, чтобы не зависеть от кланов. Мне никто не платит. Зеленский знает, что мне можно платить зарплату, а можно не платить. Я буду на своих ногах", - признался бизнесмен.

В то же время он сказал, что не держит обиды на президента.

"У меня нет обиды на Зеленского. Во время выборов мы договорились, что создадим фронт второго мнения. Однажды я стоял с Зеленским, и подбежал Андрей Богдан. На третий раз, когда он влез в разговор, у нас случилась перепалка. Я ему сказал: "Слушай, ты просто зае... утомил", - рассказал Пальчевский.

По его словам, он поддерживал принципы, которые Зеленский провозглашал до выборов.

"Украинцы поддержали Зеленского в пику Порошенко, потому что он такое вытворял с нашей страной! Был бы там Зеленский, Краснянский, Белявский – все бы прошли. Владимир Зеленский обещал нам посадки и равноудаленность. Прошло 6 месяцев у власти... Посадок нет. Они может быть и будут, но второстепенных специалистов", - констатировал Пальчевский.

яНапомним, ранее сообщалось, что Пальчевский - один из лидеров на выборах мэра Киева.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Андрей Пальчевский

Архив
Новости
За восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн 17:47
Эсминец ВМС США USS Porter зашел в порт Одессы 17:37
В Нигерии более 60 человек освободили от "бесчеловечного" реабилитационного центра 17:25
Елена Лукаш
Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов 17:23
Бойко потребовал доклада в Раде начальника Генштаба 17:21
больше новостей
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен 21:35
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
Дальнейшее развитие НАБУ зависит от его аудита, - представительство ЕС в Украине 12:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok