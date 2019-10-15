"Посадок нет, Богдан за@бал": Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском

Бизнесмен Андрей Пальчевский, активно поддерживавший Владимира Зеленского во время избирательной кампании, объяснил резкую смену своей риторики по отношению к президенту и его команде. Об этом он рассказал во время программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne, передает "Страна".

Отвечая на вопрос заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, связана ли критика команды Зе с тем, что его не позвали в эту команду, Пальчевский ответил утвердительно.

"Абсолютно связано. Я настоящий буйный. Настоящий, который спросил бы у Зеленского: "А что здесь делают эти люди?" Более того, они знают, что я богат. Я достаточно богат, чтобы не зависеть от кланов. Мне никто не платит. Зеленский знает, что мне можно платить зарплату, а можно не платить. Я буду на своих ногах", - признался бизнесмен.

В то же время он сказал, что не держит обиды на президента.

"У меня нет обиды на Зеленского. Во время выборов мы договорились, что создадим фронт второго мнения. Однажды я стоял с Зеленским, и подбежал Андрей Богдан. На третий раз, когда он влез в разговор, у нас случилась перепалка. Я ему сказал: "Слушай, ты просто зае... утомил", - рассказал Пальчевский.

По его словам, он поддерживал принципы, которые Зеленский провозглашал до выборов.

"Украинцы поддержали Зеленского в пику Порошенко, потому что он такое вытворял с нашей страной! Был бы там Зеленский, Краснянский, Белявский – все бы прошли. Владимир Зеленский обещал нам посадки и равноудаленность. Прошло 6 месяцев у власти... Посадок нет. Они может быть и будут, но второстепенных специалистов", - констатировал Пальчевский.

яНапомним, ранее сообщалось, что Пальчевский - один из лидеров на выборах мэра Киева.