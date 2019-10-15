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  • Харьковский "Олимп" Ярославского досрочно стал 15-кратным чемпионом Украины по регби-15
15 октября 2019, вторник, 16:32 617
Спорт 2019-10-15T17:45:02+03:00
Українські Новини
Харьковский "Олимп" Ярославского досрочно стал 15-кратным чемпионом Украины по регби-15

Харьковский "Олимп" Ярославского досрочно стал 15-кратным чемпионом Украины по регби-15

Регбийный клуб
Регбийный клуб "Олимп". Фото: rcolimp.com.ua

Харьковский регбийный клуб (РК) "Олимп", президентом которого является украинский бизнесмен Александр Ярославский, пополнил свою коллекцию наград очередным трофеем, досрочно став чемпионом по регби-15.

На прошедших выходных харьковчане провели сразу 2 домашних поединка, но навязать игру подопечным Валерия Кочанова и Вадима Колышкина соперники не смогли. В итоге по сумме 2-х матчей игроки "Олимпа" набрали 207 игровых очков, пропустив при этом 0.

"Безусловно, проведенные на этих выходных игры мы рассматривали как подготовку к предстоящему матчу сборной Украины, который пройдёт в Харькове 26 октября. Но соперник или не мог, или просто не захотел навязывать нам борьбу. В итоге имеем такие огромные счета", — подчеркнул главный тренер РК "Олимп" Валерий Кочанов.

Статистика матчей:

12.10.2019 "Олимп" - "Политехник" - 89:0

Статистика матча:
Попытки: Новиков 3, Пономаренко 8, Литвиненко 10, 19, Косарев 17, 21, 56, 72, 74, 78 Церковный 51, Куценко 54, Царевский 80
Реализации: Косарев 3, 8, 10, 17, 19, 21, 54, 56, 72, 74, 78, 80

13.10.2019 "Олимп" - "Сокол" - 118:0
Статистика матча:
Попытки: Косарев 4, 7, 15, 70, 78, Черняченко 9, 54, Новиков 12, 66, Миланко 18, 20, 71, Мишинев 22, Скорбач 24, 28, Любый 26, Пономаренко 31, Гарькавый 72
Реализации: Косарев 7, 9, 12, 18, 22, 24, 28, 31, 54, 66, 72, 78, Миланко 20, 71.

В 2019 году харьковский "Олимп" Ярославского собрал все награды украинского регби: клуб стал 10-кратным чемпионом по регби-7, 15-кратным чемпионами по регби-15, а также в 7-й раз стал обладателем Кубка Украины по регби-7.

При поддержке бессменного президента Александра Ярославского, харьковский "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского клуба Ярославского — кадровая основа национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер РК "Олимп" Валерий Кочанов.

Больше новостей о: Регби Олимп Александр Ярославский Валерий Кочанов

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