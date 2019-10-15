"Контейнерный терминал Одесса" за 9 месяцев нарастил грузооборот более, чем на 20%

15 октября дочернее предприятие немецкого концерна HHLA ДП "Контейнерный Терминал Одесса" (КТО) посетила делегация из Германии во главе с профессором доктором председателем "Немецко-украинского форума" Райнером Линдером. Цель визита – ознакомиться с потенциалом Одесской области для возможности инвестирования в сферу логистики. Гости посетили контейнерный терминал, в том числе новые причалы и складские площади проекта "Карантинный мол", реализуемого совместно ДП "КТО" и АМПУ в лице администрации Одесского порта.\r\nПроект "Карантинный мол" (причальная линия 650 м и 19 га намытых тыловых площадей), который строится на протяжении нескольких лет, преследует цель достичь пропускной способности терминала 1,2 млн. TEU в год.\r\nОзнакомившись с новым терминалом и строящимися тыловыми площадями, профессор доктор Райнер Линднер сказал:\r\n\r\nВ составе нашей делегации представители компаний, занимающиеся логистикой, и предприниматели. Мы поддерживаем принятые новым правительством антикоррупционные законы, которые защищают инвестиции. Очень важно было приехать сюда, чтобы воочию посмотреть, какие есть возможности для немецких инвестиций.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо словам одного из организаторов поездки управляющего директора бизнес-ассоциации немецкой экономики в Восточной Европе Уты Кохловски-Каджая, в составе делегации не только представители бизнеса уже работающие в Украине, но и потенциальные инвесторы.\r\n- Для тех, кто не работает в Украине очень интересна Одесская область потому, что здесь очень большая диверсификация. С точки зрения геополитического положения Одесская область имеет большое значение в логистике грузов. Немецкие инвесторы занятые в области телекоммуникаций, сельского хозяйства, транспорта увидели здесь широкое поле для деятельности",- отметила Уте Кохловски-Каджая.\r\n Генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин, в ходе ознакомления с работой контейнерного терминала подчеркнул:\r\n- Для нас очень важно постоянно повышать уровень сервиса для международных контейнерных линий и экспедиторов, укреплять лидирующие позиции терминала на контейнерном рынке Украины. С каждым годом мы наращиваем объем перевалки контейнеров. Так, за 9 месяцев нынешнего года коллектив перевалил 286 тыс. TEU, что более чем на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 г. В августе предприятие добилось рекордной за последние 10 лет перевалки контейнеров - 36,8 тыс. TEU. Росту контейнероперевалки способствуют два основных фактора: инвестиции в развитие инфраструктуры и высокий уровень сервиса. За годы сотрудничества с Одесским портом немецкая сторона вложила более 150 млн. евро инвестиций. Компания продолжает инвестирование. Около 20 млн. евро на данном этапе вкладываются в обустройство тыловых площадей (общей площадью около 6 га) и приобретение 4 тыловых контейнерных перегружателей RTG для новых площадок на Карантинном молу, а также создание нового высокотехнологичного веб-портала для поэтапного перехода на электронный документооборот.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПо словам президента компании Филиппа Свенса, будучи дочерним предприятием всемирно известного немецкого концерна HHLA, ДП "КТО" строго придерживается высоких европейских стандартов.\r\n- Прежде всего - это высокие экологические и социальные стандарты. Перегрузочная техника, которую мы используем в работе, - современная, не загрязняющая окружающую среду. Предприятие заботится о сотрудниках: они пользуются достойным социальным пакетом. И еще один важный аспект. Развивая инфраструктуру Одесского порта, мы создаем новые престижные рабочие места для украинцев. Считаю, что наши инвестиции в инфраструктуру порта, способствующие развитию внешнеторговых операций Украины, стабилизации экономики страны – один из главных аргументов для поддержки иностранных инвесторов, в том числе немецкого инвестора HHLA AG и его дочернего предприятия "КТО". Реальным проявлением такой поддержки должно стать решение проблемного вопроса завершения строительства защитного волнолома, - прокомментировал Ф. Свенс\r\nСПРАВКА. "Контейнерный Терминал Одесса" - дочернее предприятие немецкого концерна HHLA, оперирует контейнерным терминалом в Одесском порту и инвестирует в его развитие с 2001 г. Проект "Карантинный мол" реализуется совместно с АМПУ в лице Одесского порта с 2010 г. Новые мощности и причалы 1-к, 2-к эксплуатируются с октября 2014 г.\r\nТерминал является лидером контейнерного рынка Украины и самым крупным налогоплательщиком Одесского порта: в 2018г. в бюджеты всех уровней было перечислено 390 млн. грн. По итогам 2018 года "Контейнерный Терминал Одесса" вошел в тройку лидеров международного рейтинга Черноморских контейнерных терминалов. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n