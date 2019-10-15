СМИ рассказали о скандале, связанном с кандидатом Зеленского на Харьковщине

Кандидат на должность председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер, будучи миллионером, за прошлый год не задекларировал ни копейки дохода и является протеже друга Пшонки Вадима Слюсарева.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

В статье отмечается, что в прессе Алексей Кучер фигурировал как "элитный адвокат", который вел ряд резонансных дел – он часто был защитником судей, силовиков и чиновников.

"Большинство его клиентов обвиняли в коррупции и рейдерстве". Однако, согласно декларации о доходах, адвокат с миллионным состоянием, квартирами, дорогими часами, автопарком за 2018 год не задекларировал никаких доходов. Все свои денежные средства (15 млн гривен) он хранит в наличных и в биткоинах, которые невозможно отследить", – написало издание.

О том, что Харьковскую область может возглавить 34-летний адвокат Алексей Кучер, подтвердил и сам Президент Украины Владимир Зеленский.

"Кабинет Министров уже принял решение рекомендовать его на должность "губернатора". О том, что молодой юрист (сейчас является нардепом от пропрезидентской фракции) может получить регион, подтвердил и сам Владимир Зеленский. Однако, после публикации декларации доходов кандидата на пост главы области вспыхнул скандал", – отметил "Обозреватель".

Как подчеркнул "Обозреватель", по некоторым данным, Кучера связывают с Вадимом Слюсаревым – бывшим пограничником (во времена Януковича работал начальником управления внутренней безопасности Государственной пограничной службы) и "теневым куратором" избирательного штаба "Слуги народа".

"Читая фамилию Кучер, мы должны понимать кто будет настоящим хозяином Харьковской области на самом деле. А это один из спонсоров "Слуги Народа" и прямой куратор всей работы Кучера Вадим Слюсарев. Слюсарев не только был экс-помощником Пшонки-младшего, но и пробовал устроиться на госслужбу в РФ в 2016 году. Но видимо не сложилось, и он остался в Украине курировать Харьковскую область. А может все как раз и сложилось, учитывая его близкие отношения не только с Пшонкой, но и консулом РФ в Харькове Богдановым. Так что в чьих интересах Харьковской областью может руководить его протеже Алексей Кучер – хороший вопрос", – процитировал "Обозреватель" журналиста Евгения Плинского.