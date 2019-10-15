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15 октября 2019, вторник, 15:02 1529
Политика 2019-10-15T15:07:31+03:00
Українські Новини
КГГА до конца недели проверит использование средств при закупке ДЮСШ "Регата" лодок

КГГА до конца недели проверит использование средств при закупке ДЮСШ "Регата" лодок

Департамент молодежи и спорта КГГА до 17 октября проверит использование средств ДЮСШ "Регата" при закупке лодок. Приказ о создании соответствующей комиссии на прошлой неделе подписал директор Департамента Вадим Гутцайт. Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я не просто удивлен, а возмущен информацией о том, что используя мое имя кто-то пытается нажиться на детях. Параллельно с Национальной полицией мы проводим служебную проверку. Каждый, кто пытается обогатиться на детях, должен понести ответственность. В случае подтверждения такой информации будут приняты также соответствующие кадровые решения ", - заявил Гутцайт.

Поэтому, 11 октября был подписан соответствующий приказ о создании комиссии по проверке информации, освещена в средствах массовой информации, о ситуации вокруг приобретения лодок и целевого их использования ДЮСШ "Регата".

Комиссия должна до 17 октября подготовить и предоставить информацию о проводимой проверке по проведенным закупкам, наличию и целевом использовании лодок ДЮСШ "Регата".

Также, сегодня, 15 октября, направлен запрос в Национальную полицию в Киеве о готовности Вадима Гутцайта прибыть к уполномоченному лицу и предоставить исчерпывающие объяснения и всяческую помощь в расследовании.

"Из СМИ я узнал о якобы вручения мне подозрения. Эта информация не соответствует действительности. Более того, я обратился в правоохранительные органы с тем, чтобы меня пригласили дать соответствующие объяснения этой ситуации для помощи в расследовании", - подытожил Гутцайт.

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