КГГА до конца недели проверит использование средств при закупке ДЮСШ "Регата" лодок

Департамент молодежи и спорта КГГА до 17 октября проверит использование средств ДЮСШ "Регата" при закупке лодок. Приказ о создании соответствующей комиссии на прошлой неделе подписал директор Департамента Вадим Гутцайт. Об этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Я не просто удивлен, а возмущен информацией о том, что используя мое имя кто-то пытается нажиться на детях. Параллельно с Национальной полицией мы проводим служебную проверку. Каждый, кто пытается обогатиться на детях, должен понести ответственность. В случае подтверждения такой информации будут приняты также соответствующие кадровые решения ", - заявил Гутцайт.\r\nПоэтому, 11 октября был подписан соответствующий приказ о создании комиссии по проверке информации, освещена в средствах массовой информации, о ситуации вокруг приобретения лодок и целевого их использования ДЮСШ "Регата".\r\nКомиссия должна до 17 октября подготовить и предоставить информацию о проводимой проверке по проведенным закупкам, наличию и целевом использовании лодок ДЮСШ "Регата".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже, сегодня, 15 октября, направлен запрос в Национальную полицию в Киеве о готовности Вадима Гутцайта прибыть к уполномоченному лицу и предоставить исчерпывающие объяснения и всяческую помощь в расследовании.\r\n"Из СМИ я узнал о якобы вручения мне подозрения. Эта информация не соответствует действительности. Более того, я обратился в правоохранительные органы с тем, чтобы меня пригласили дать соответствующие объяснения этой ситуации для помощи в расследовании", - подытожил Гутцайт.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n