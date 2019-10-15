У властей не хватает денег на субсидии, поэтому начали проверять кто их получает, – Бойко

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя тарифную политику власти, заявил, что так называемая верификация субсидий обусловлена нехваткой денежных средств в госбюджете на выплату этих субсидий. Также он считает, что голосование депутатов Верховной Рады Украины за снижение цены на газ для населения станет лакмусовой бумагой работы нынешнего парламента.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"За последние 5 лет коммунальные тарифы выросли более чем в 10 раз. Это настоящий тарифный геноцид — всю страну посадили на иглу субсидий. Причем сейчас субсидий не хватает и начинается так называемая верификация. Это ограничение для получения людьми субсидий и дальнейшее скатывание граждан в бедность — энергетическую, продовольственную и т.д.", — сказал оппозиционный политик.

"Мы зарегистрировали законопроект №1122, он стоит в повестке дня. Голосование за него станет лакмусовой бумагой этого парламента — действительно ли в зале собрались депутаты, которые готовы отстаивать интересы людей. Мы рассчитали и экономически обосновали такую стоимость газа, которая снизит его цену до 3 800 гривен за тысячу кубов для всех категорий потребителей и позволит людям спокойно пользоваться благами цивилизации, ведь при прошлой власти они вынуждены были переходить с газа на дрова. Таким образом, мы выполняем обязательства перед своими избирателями, надеюсь, парламент нас поддержит", — подчеркнул Юрий Бойко.