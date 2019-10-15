подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Генпрокуратура взяла курс на легализацию средств и активов режима Порошенко, - Портнов
15 октября 2019, вторник, 13:09 209
Политика 2019-10-15T13:09:01+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура взяла курс на легализацию средств и активов режима Порошенко, - Портнов

Генпрокуратура взяла курс на легализацию средств и активов режима Порошенко, - Портнов

Юрист и общественный деятель Андрей Портнов продолжает предметно и серьезно следить за деятельностью Генерального прокурора Руслана Рябошапки. На своем персональной странице в социальной сети Facebook он сообщил о том, что за полтора месяца работы глава ГПУ не направил ни одного документа ни в одно офшорное государство мира по поводу окружения Порошенко.

"Это касается и перечисления средств военных компаний на Сейшельские острова, и хищений в офшоры средств Укроборонпрома, Укринмаша и Заря-Машпроекта, и покупки российского угля в Панаме, и торговых операций кондитерских компаний Порошенко через британские офшоры без уплаты налогов в украинский бюджет, и Люксембургских счётов партнёра Порошенко по оформлению акций телеканала Прямой, и отмывания 34 млн долларов, снятых помощником Порошенко в Международном инвестиционном банке, и сделок Порошенко через компании Британских Виргинских островов, и Панамского расследования об отмывании преступных доходов тремя близкими к окружению Порошенко компаниями, и испанской недвижимости фигуранта, оформленной на Гибралтарские компании и десятков других", — пишет Портнов.

Он уверен, что подобное бездействие свидетельствует о поддержке главного фигуранта – бывшего президента Петра Порошенко. Портнов пообещал, что сам будет продолжать бороться за то, чтобы он в итоге ответил за свои преступления.

Больше новостей о: Андрей Портнов Генеральная прокуратура Украины Руслан Рябошапка Порошенко Петр

Архив
Новости
Сухая жара "перевалит" за +25 в Украине: прогноз погоды на среду 14:15 Карта
Пристайко предлагал отдать треть бюджета на армию, забрав деньги из пенсий и зарплат 13:59
Отношение украинцев и россиян друг к другу почти одинаковое, - опрос 13:41
Прокуратура и Нацполиция могут быть причастны к разглашению данных досудебного расследования в деле Святаша, - адвокат 13:38
У властей не хватает денег на субсидии, поэтому начали проверять кто их получает, – Бойко 13:35
больше новостей
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен 21:35
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Поклонская жмет руку Эрдогану. Фото: Facebook/Наталья Поклонская
Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста 16:48
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok