Генпрокуратура взяла курс на легализацию средств и активов режима Порошенко, - Портнов

Юрист и общественный деятель Андрей Портнов продолжает предметно и серьезно следить за деятельностью Генерального прокурора Руслана Рябошапки. На своем персональной странице в социальной сети Facebook он сообщил о том, что за полтора месяца работы глава ГПУ не направил ни одного документа ни в одно офшорное государство мира по поводу окружения Порошенко.

"Это касается и перечисления средств военных компаний на Сейшельские острова, и хищений в офшоры средств Укроборонпрома, Укринмаша и Заря-Машпроекта, и покупки российского угля в Панаме, и торговых операций кондитерских компаний Порошенко через британские офшоры без уплаты налогов в украинский бюджет, и Люксембургских счётов партнёра Порошенко по оформлению акций телеканала Прямой, и отмывания 34 млн долларов, снятых помощником Порошенко в Международном инвестиционном банке, и сделок Порошенко через компании Британских Виргинских островов, и Панамского расследования об отмывании преступных доходов тремя близкими к окружению Порошенко компаниями, и испанской недвижимости фигуранта, оформленной на Гибралтарские компании и десятков других", — пишет Портнов.

Он уверен, что подобное бездействие свидетельствует о поддержке главного фигуранта – бывшего президента Петра Порошенко. Портнов пообещал, что сам будет продолжать бороться за то, чтобы он в итоге ответил за свои преступления.