Дальнейшее развитие НАБУ зависит от его аудита, - представительство ЕС в Украине

Представительство Европейского Союза в Украине констатирует, что аудит Национального антикоррупционного бюро является очень важным инструментом для обеспечения подотчетности НАБУ и его дальнейшего развития.\r\nОб этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на запрос Українських Новин.\r\n"Аудит Набу еще не был проведен украинским правительством. Независимый и профессиональный аудит является очень важным инструментом для обеспечения подотчетности Набу и его дальнейшего развития", - сказано в ответе.\r\nСогласно ответу, техническая оценка (деятельности НАБУ) была проведена группой независимых экспертов в 2018 году.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Данная оценка выявила определённые сильные и слабые стороны НАБУ и других соответствующих правоохранительных и юридических организаций с которыми оно сотрудничает. Антикоррупционная инициатива ЕС проводит техническую оценку для НАБУ касательно рекомендаций отчёта, более того процесс последующей оценки рекомендации проходит в данный момент", - отмечает представительство ЕС.\r\nКак сообщали Українські Новини, профильный комитет Рады намерен включить в план работы очередной отбор аудитора НАБУ от ВРУ.\r\n