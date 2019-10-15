Дальнейшее развитие НАБУ зависит от его аудита, - представительство ЕС в Украине

Представительство Европейского Союза в Украине констатирует, что аудит Национального антикоррупционного бюро является очень важным инструментом для обеспечения подотчетности НАБУ и его дальнейшего развития.

Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на запрос Українських Новин.

"Аудит Набу еще не был проведен украинским правительством. Независимый и профессиональный аудит является очень важным инструментом для обеспечения подотчетности Набу и его дальнейшего развития", - сказано в ответе.

Согласно ответу, техническая оценка (деятельности НАБУ) была проведена группой независимых экспертов в 2018 году.

"Данная оценка выявила определённые сильные и слабые стороны НАБУ и других соответствующих правоохранительных и юридических организаций с которыми оно сотрудничает. Антикоррупционная инициатива ЕС проводит техническую оценку для НАБУ касательно рекомендаций отчёта, более того процесс последующей оценки рекомендации проходит в данный момент", - отмечает представительство ЕС.

Как сообщали Українські Новини, профильный комитет Рады намерен включить в план работы очередной отбор аудитора НАБУ от ВРУ.