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15 октября 2019, вторник, 12:39 279
Внешняя политика 2019-10-15T13:07:34+03:00
Українські Новини
Дальнейшее развитие НАБУ зависит от его аудита, - представительство ЕС в Украине

Дальнейшее развитие НАБУ зависит от его аудита, - представительство ЕС в Украине

Представительство Европейского Союза в Украине констатирует, что аудит Национального антикоррупционного бюро является очень важным инструментом для обеспечения подотчетности НАБУ и его дальнейшего развития.

Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на запрос Українських Новин.

"Аудит Набу еще не был проведен украинским правительством. Независимый и профессиональный аудит является очень важным инструментом для обеспечения подотчетности Набу и его дальнейшего развития", - сказано в ответе.

Согласно ответу, техническая оценка (деятельности НАБУ) была проведена группой независимых экспертов в 2018 году.

"Данная оценка выявила определённые сильные и слабые стороны НАБУ и других соответствующих правоохранительных и юридических организаций с которыми оно сотрудничает. Антикоррупционная инициатива ЕС проводит техническую оценку для НАБУ касательно рекомендаций отчёта, более того процесс последующей оценки рекомендации проходит в данный момент", - отмечает представительство ЕС.

Как сообщали Українські Новини, профильный комитет Рады намерен включить в план работы очередной отбор аудитора НАБУ от ВРУ.

 

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