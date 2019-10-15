Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией

Оппозиционная платформа – За життя требует срочного пересмотра тарифов на газ и отопление, а также отмены прошлогоднего постановления правительства об ужесточении правил получения субсидий. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин в связи с предстоящим началом отопительного сезона, информирует персональный портал политика.

"Если не принять экстренных мер сейчас, ситуация с долгами населения за газ и отопление в начале 2020 года станет критической и приведёт к коллапсу всю систему ЖКХ. За весну и лето украинцы погасили 17 миллиардов гривен долгов, но при этом по состоянию на начало отопительного сезона задолженность за жилкомуслуги составляет 52 миллиарда гривен. И она неизбежно будет увеличиваться быстрыми темпами, потому что правительство не сделало ничего, чтобы снизить нагрузку на украинские семьи. Поэтому Оппозиционная платформа – За життя требует от Кабмина срочно пересмотреть тарифы на газ и отопление, в том числе за счет заключения прямого газового контракта с Россией. Это позволит снизить цену на газ до 3,8-4 тыс гривен за тысячу кубометров. И соответственно снизить тарифы на газ и отопление для населения", – заявил Сергей Левочкин.

"Кроме того, необходимо отменить принятое в 2018 году постановление об ужесточении правил получения субсидий, из-за которого количество получателей снизилось почти вдвое. Сейчас уже даже представители прошлой власти говорят, что постановление было слишком жестким, но новый Кабмин ничего не делает для его отмены", – добавил он.

По словам политика, вместо решения накопившихся проблем правительство создает новые: хотя цены на газ ниже прошлогодних, обсуждается вопрос повышения тарифов на отопление. В то же время государство накопило 19 млрд грн задолженности перед местными бюджетами за компенсацию разницы в тарифах, что ведёт к ситуации, когда "Нефтегаз" может отказаться поставлять газ предприятиям теплокоммунэнерго.

"В списке должников "Нефтегаза" уже сегодня 74 предприятия теплокоммунэнерго почти по всей Украине. По сути, список регионов, которым в ближайшие недели могут не включить тепло либо отключить его в любой момент в ходе отопительного сезона. А если не изменить ситуацию с тарифообразованием и субсидиями, к концу года в этом списке окажется вся страна, которая рискует превратиться в один большой Алчевск", – резюмировал Сергей Левочкин.