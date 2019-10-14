Село во Львовской области установило памятник Бандере по инициативе священника

Село Нижннее (Самборский район, Львовская область) 13 октября установило памятник лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере по инициативе священника Михаила Гредиля.

Об этом говорится в сообщении бывшего председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

«Символически, что в канун праздника защитника Украины в селе Нижнее Самборского района открыли памятник Герою Украины Степану Бандере», - написал он.

Инициатором установления памятника выступил отец Михаил Гредиль, который сумел привлечь селян к общему делу.

Памятник установлен на постаменте высотой более 2 м.

Его соорудили во дворе, где когда-то проживал дед священника, которого осудили за связи с Бандерой.

Другие подробности не сообщаются.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники Бандере и в честь 100-летия Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) во Львове.

Памятник Бандере во Львове был открыт в октябре 2007 года.