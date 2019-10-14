Село во Львовской области установило памятник Бандере по инициативе священника

Село Нижннее (Самборский район, Львовская область) 13 октября установило памятник лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере по инициативе священника Михаила Гредиля.\r\nОб этом говорится в сообщении бывшего председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n«Символически, что в канун праздника защитника Украины в селе Нижнее Самборского района открыли памятник Герою Украины Степану Бандере», - написал он.\r\nИнициатором установления памятника выступил отец Михаил Гредиль, который сумел привлечь селян к общему делу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПамятник установлен на постаменте высотой более 2 м.\r\nЕго соорудили во дворе, где когда-то проживал дед священника, которого осудили за связи с Бандерой.\r\nДругие подробности не сообщаются.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники Бандере и в честь 100-летия Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) во Львове.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПамятник Бандере во Львове был открыт в октябре 2007 года.