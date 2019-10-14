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14 октября 2019, понедельник, 19:06 47
Общество 2019-10-14T19:07:34+03:00
Українські Новини
Село во Львовской области установило памятник Бандере по инициативе священника

Село во Львовской области установило памятник Бандере по инициативе священника

Село Нижннее (Самборский район, Львовская область) 13 октября установило памятник лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере по инициативе священника Михаила Гредиля.

Об этом говорится в сообщении бывшего председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

«Символически, что в канун праздника защитника Украины в селе Нижнее Самборского района открыли памятник Герою Украины Степану Бандере», - написал он.

Инициатором установления памятника выступил отец Михаил Гредиль, который сумел привлечь селян к общему делу.

Памятник установлен на постаменте высотой более 2 м.

Его соорудили во дворе, где когда-то проживал дед священника, которого осудили за связи с Бандерой.

Другие подробности не сообщаются.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники Бандере и в честь 100-летия Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) во Львове.

Памятник Бандере во Львове был открыт в октябре 2007 года.

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