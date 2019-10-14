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  • Во Львове  протестовали против согласования Украиной "формулы Штайнмайера"
14 октября 2019, понедельник, 19:04 33
Политика 2019-10-14T19:04:44+03:00
Українські Новини
Во Львове  протестовали против согласования Украиной "формулы Штайнмайера"

Во Львове  протестовали против согласования Украиной "формулы Штайнмайера"

Около 500 человек 14 октября протестовали на ул. Винниченко во Львове около здания Львовской областной государственной администрации против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

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Участники митинга скандировали слоганы против "формулы Штайнмайера".

Также они скандировали «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».

Протестующие держали плакаты с требованиями "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ".

После митинга протестующие прошли по центральным улицам города.

Как сообщали Українськi Новини, около 1 тыс. человек 6 октября протестовали на пр. Свободы во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

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