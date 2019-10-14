У Львові протестували проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра"

Близько 500 осіб 14 жовтня протестували на вул. Винниченка у Львові біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nВіче "Слава захисникам! Ні капітуляції!" пройшли без правопорушень\r\nУчасники мітингу скандували гасла проти "формули Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож вони скандували «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».\r\nПротестувальники тримали плакати з вимогами "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ".\r\nПісля мітингу протестувальники пройшли центральними вулицями міста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, близько 1 тис. чоловік 6 жовтня протестували на пр. Свободи у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера".