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  • У Львові протестували проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра"
14 жовтня 2019, понеділок, 19:04 21
Політика 2019-10-14T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Львові протестували проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра"

У Львові протестували проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра"

Близько 500 осіб 14 жовтня протестували на вул. Винниченка у Львові біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

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Учасники мітингу скандували гасла проти "формули Штайнмайера".

Також вони скандували «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».

Протестувальники тримали плакати з вимогами "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ".

Після мітингу протестувальники пройшли центральними вулицями міста.

Як повідомляли Українські Новини, близько 1 тис. чоловік 6 жовтня протестували на пр. Свободи у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера".

1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера".

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