"Формула-1" в Японии: гонщик "Мерседеса" выиграл у "Феррари"

Финский гонщик "Мерседес" Валттери Боттас третий раз победил в сезоне и шестой раз в карьере, доехав первым до финиша на Гран-при Японии. Об этом сообщает "Isport".

Сообщается, что гонщикам пришлось непросто, так как из-за урагана квалификацию перенесли с субботы на воскресенье и завершилась она всего за 2 часа до гонки. Поул выиграли пилоты Феррари - Себастьян Феттель взял первый поул с Канады и впервые за 9 последних этапов опередил напарника Шарля Леклера.

Однако первый стартовый ряд не принес никакой пользы Феррари - Феттель задержался на старте и пропустил Валттери Боттаса, а Леклер выбил Макса Ферстаппеном и повредил переднюю часть болида. Леклеру пришлось ехать в боксы за новым передним антикрылом и вести гонку без левого зеркала заднего вида, а Ферстаппен хоть и не поехал в боксы, но после нескольких кругов он в итоге сошел.

"Хэмилтон планировал ехать с одним пит-стопом, тогда как остальные лидеры все же шли со стратегией с двумя пит-стопами, но износ шин все же заставил Льюиса заехать в боксы второй раз. В итоге он выехал третьим за Феттелем и последние пять кругов провел в попытках обогнать Себа, но тот сдержал все атаки и финишировал вторым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Боттас безошибочно проехал гонку и заслуженно выиграл, сделав задел в борьбе за второе место общего зачета.

Результат Мерседес в Японии принес команде 6-ю победу в Кубке конструкторов подряд.



Напомним, в 2017 году Ferrari впервые за два года выиграла гонку Формулы-1.