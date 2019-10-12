подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Певица Гайтана призналась, что несколько лет употребляла наркотики
12 октября 2019, суббота, 20:46 395
Жизнь 2019-10-12T20:53:08+03:00
Українські Новини
Певица Гайтана призналась, что несколько лет употребляла наркотики

Певица Гайтана призналась, что несколько лет употребляла наркотики

Гайтана. Фото: viva.ua
Гайтана. Фото: viva.ua

Известная певица Гайтана, которая представляла Украину на "Евровидении" в 2012 году, призналась, что два года регулярно употребляла наркотики. Об этом она рассказала в эфире программы "Жизнь известных людей" на 1+1, передает "Страна".

По ее словам, из-за неудачного выступления на песенном конкурсе, где ей досталось всего лишь 15-е место, у нее началась депрессия. Плохое настроение усугубили проблемы в отношениях с экс-продюсером Эдуардом Климом. После чего Гайтана подсела на наркотики.

Звезда призналась, что очень часто курила марихуану. В течение двух лет ее день начинался и заканчивался курением травы.

"Я просто поняла, что начинаю курить по несколько раз в день, чтобы бежать от себя. От реальности", - сказала певица.

Эдуард Клим знал, в каком состоянии находится Гайтана, но не мог помочь, поскольку сам был не в лучшей форме. Как рассказала певица, они были двумя больными людьми, которые заражали друг друга.

"Я понимала, что умираю. И пока я курила, я не могла принять решение и оставить эти отношения", - поделилась Гайтана.

В 2016 году ей удалось преодолеть зависимость от наркотиков и разорвать отношения с Климом. Восстанавливалась она в Конго, где живет ее отец.

Сейчас Гайтана замужем за саунд-продюсером Александром Смартом. Пара воспитывает общую дочь - двухлетнюю Сапфир-Николь.


Как сообщали Українські Новини, в марте певица Гайтана отметила 40-летие

Больше новостей о: Наркотики Марихуана Гайтана

Архив
Новости
Мы требуем отставки генпрокурора, потому что он ничего не умеет делать, - Портнов 21:03
Турция захватила центр первого сирийского города 20:23
Мужчина выпрыгнул из окна киевского института сердца, но выжил 19:56
На историческом здании на Майдане Незалежности незаконно достроили еще полэтажа 18:35
Администратора отеля "Токио стар" отправили под ночной домашний арест 18:14
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Семенченко стал уполномоченным Президента по контролю за СБУ 14:50
Рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели 11:05
Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко 12:07
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины 11:15
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Переселенцам с Донбасса необходимо предоставить жилье, - Зеленский 21:10
Дубинский предлагает Раде отменить военный сбор 09:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok