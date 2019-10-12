Певица Гайтана призналась, что несколько лет употребляла наркотики

Известная певица Гайтана, которая представляла Украину на "Евровидении" в 2012 году, призналась, что два года регулярно употребляла наркотики. Об этом она рассказала в эфире программы "Жизнь известных людей" на 1+1, передает "Страна".

По ее словам, из-за неудачного выступления на песенном конкурсе, где ей досталось всего лишь 15-е место, у нее началась депрессия. Плохое настроение усугубили проблемы в отношениях с экс-продюсером Эдуардом Климом. После чего Гайтана подсела на наркотики.

Звезда призналась, что очень часто курила марихуану. В течение двух лет ее день начинался и заканчивался курением травы.

"Я просто поняла, что начинаю курить по несколько раз в день, чтобы бежать от себя. От реальности", - сказала певица.

Эдуард Клим знал, в каком состоянии находится Гайтана, но не мог помочь, поскольку сам был не в лучшей форме. Как рассказала певица, они были двумя больными людьми, которые заражали друг друга.

"Я понимала, что умираю. И пока я курила, я не могла принять решение и оставить эти отношения", - поделилась Гайтана.

В 2016 году ей удалось преодолеть зависимость от наркотиков и разорвать отношения с Климом. Восстанавливалась она в Конго, где живет ее отец.

Сейчас Гайтана замужем за саунд-продюсером Александром Смартом. Пара воспитывает общую дочь - двухлетнюю Сапфир-Николь.



Как сообщали Українські Новини, в марте певица Гайтана отметила 40-летие.