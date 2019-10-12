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  • В сети появилось видео лисы, решившей попрыгать на батуте в Швеции
12 октября 2019, суббота, 19:07 87
Жизнь 2019-10-12T19:10:18+03:00
Українські Новини
В сети появилось видео лисы, решившей попрыгать на батуте в Швеции

В сети появилось видео лисы, решившей попрыгать на батуте в Швеции

В Швеции лиса обнаружила батут и решила использовать его по назначению, попрыгав на нем.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

"Это просто Швеция и просто лиса, которая никогда не видела батута. Ну или мы все, когда рабочий день наконец-то закончился", - сказано в подписи к видео.

На 36-секундном ролике животное скачет на батуте среди зеленых деревьев и травы, явно радуясь происходящему.

Как сообщали Українські Новини, фото лисы из Чернобыльской зоны признали одним из лучших на конкурсе в Лондоне. На изображении – лиса, которая стоит посреди пустого класса в одной из школ в Припяти в трех километрах от Чернобыльской АЭС. Пол в помещении усыпан огромным количеством старых противогазов.

Также заснувшая на подоконнике второго этажа лиса удивила жителей Лондона. В отличие от большинства лондонских лисиц, выходящих на улицы британской столицы по ночам, лиса заснула на подоконнике днем. Нарушительницу спокойствия заметила сестра экс-мэра Лондона Бориса Джонсона. Рэйчел Джонсон рассказала, что лиса наделала много шума в Ноттинг-Хилле. Ранее ​в сети появилось видео, как старая лиса вбежала в лондонское кафе.

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