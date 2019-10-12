У мережі з'явилося відео лисиці, яка вирішила пострибати на батуті в Швеції

У Швеції лисиця знайшла батут і вирішила використати його за призначенням, пострибавши на ньому.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Mash.

"Це просто Швеція і просто лисиця, яка ніколи не бачила батута. Ну або ми всі, коли робочий день нарешті закінчився", - сказано у підписі до відео.

На 36-секундному ролику тварина стрибає на батуті серед зелених дерев і трави, явно радіючи тому, що відбувається.

Як повідомляли Українські Новини, фото лисиці з Чорнобильської зони визнали одним з найкращих на конкурсі в Лондоні. На зображенні – лисиця, яка стоїть посеред порожнього класу в одній зі шкіл у Прип'яті в трьох кілометрах від Чорнобильської АЕС. Підлога в приміщенні усипаний величезною кількістю старих протигазів.

Також лисиця, що заснула на підвіконні другого поверху, здивувала жителів Лондона. На відміну від більшості лондонських лисиць, які виходять на вулиці британської столиці ночами, лисиця заснула на підвіконні вдень. Порушницю спокою зауважила сестра екс-мера Лондона Бориса Джонсона. Рейчел Джонсон розповіла, що лисиця наробила багато шуму в Ноттінг-Хіллі. Раніше у мережі з'явилося відео, як стара лисиця забігла в лондонське кафе.