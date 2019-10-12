Видео дня: бегун из Кении вошел в историю, пробежав 42 км меньше чем за два часа

34-летний марафонец из Кении Элиуд Кипчоге установил исторический рекорд в Вене, преодолев 42,2 км меньше чем за два часа, - за 1 час 59 минут 40 секунд.

Об этом сообщает The Guardian, публикуя соответствующее видео на канале Guardian Sport.

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Кипчоге во время марафона бежал без соперников и с помощью пейсмейкеров - бегунов, которые задают темп во время забега. Впереди ехало авто, которое также задавало темп для установления рекорда и проэктировало линию.

"Это был лучший момент в моей жизни", - сказал Кипчоге о моменте, когда он увидел финишную черту.

Спортсмен рассказал, что чувствовал большое давление, но получил много ободряющих призывов со всего мира. В частности, ему позвонил со словами поддержки президент Кении Ухуру Кениата.

Кипчоге отметил, что период между его пробуждением в 4:50 утра и началом марафона, запланированным на 8:15, стал самым тяжелым в его жизни, а все то, что последовало после, напомнило спортсмену "блаженную пустоту". По его словам, уже на первом километре забега он почувствовал, что достигнет своей цели.

Кипчоге и ранее был известен как выдающийся спортсмен, благодаря четырем победам на лондонском марафоне. На подготовку к историческому марафону в Вене у него ушло четыре месяца, а завтракал он в это утро овсянкой.

Тренер Кипчоге Патрик Санг выразил уверенность, что в будущем кто-то обязательно захочет попытаться побить этот рекорд, но история уже создана.

Как сообщали Українські Новини, в Таиланде участница марафона пробежала 30 км со щенком на руках. Ранее на Берлинском марафоне кениец установил новый мировой рекорд.

Кроме того, итальянский спортсмен выиграл Венецианский марафон, так как его соперники побежали не туда.