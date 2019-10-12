Дыминский может избежать наказания: прокуратуру обязали рассмотреть вопрос закрытия дела

Галицкий районный суд Львова обязал прокуратуру рассмотреть ходатайство защиты бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского, подозреваемого в причастности к смертельному дорожно-транспортному происшествию, о закрытии уголовного производства.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nАдвокат бизнесмена сообщил суду, что 17 сентября прокуратура Львовской области отказалась закрыть дело.\r\nОн считает это решение незаконным и просит суд обязать прокуратуру закрыть уголовное производство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗащита Дыминского уверена, что в данном деле нет состава преступления.\r\nСуд частично стал на сторону защиты, отметив, что прокуратура не мотивировала должным образом свой отказ в закрытии дела, а именно, не указала информацию о сроках расследования.\r\nУчитывая это, в конце сентября суд обязал прокуратуру повторно рассмотреть ходатайство защиты о закрытии уголовного производства и вынести по нему мотивированное решение.\r\nРешение суда обжалованию не подлежит.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Главное управление Нацполиции во Львовской области приостановило расследование уголовного производства против бизнесмена Дыминского в связи с его розыском.\r\nВ 2018 году Интерпол отказался объявить его в международный розыск.\r\nДыминский подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия во Львовской области 18 августа 2017 года, в результате которого погибла женщина.\r\nРанее по подозрению в совершении ДТП был арестован охранник бизнесмена Андрей Борщ, но затем было установлено, что он не находился за рулем автомобиля и оговорил себя.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n