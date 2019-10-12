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12 октября 2019, суббота, 14:20 44
Силовые структуры 2019-10-12T14:20:08+03:00
Українські Новини
Дыминский может избежать наказания: прокуратуру обязали рассмотреть вопрос закрытия дела

Дыминский может избежать наказания: прокуратуру обязали рассмотреть вопрос закрытия дела

Петр Дыминский. Фото: narodna-pravda.ua
Петр Дыминский. Фото: narodna-pravda.ua

Галицкий районный суд Львова обязал прокуратуру рассмотреть ходатайство защиты бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского, подозреваемого в причастности к смертельному дорожно-транспортному происшествию, о закрытии уголовного производства.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Адвокат бизнесмена сообщил суду, что 17 сентября прокуратура Львовской области отказалась закрыть дело.

Он считает это решение незаконным и просит суд обязать прокуратуру закрыть уголовное производство.

Защита Дыминского уверена, что в данном деле нет состава преступления.

Суд частично стал на сторону защиты, отметив, что прокуратура не мотивировала должным образом свой отказ в закрытии дела, а именно, не указала информацию о сроках расследования.

Учитывая это, в конце сентября суд обязал прокуратуру  повторно рассмотреть ходатайство защиты о закрытии уголовного производства и вынести по нему мотивированное решение.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, Главное управление Нацполиции во Львовской области приостановило расследование уголовного производства против бизнесмена Дыминского в связи с его розыском.

В 2018 году Интерпол отказался объявить его в международный розыск.

Дыминский подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия во Львовской области 18 августа 2017 года, в результате которого погибла женщина.

Ранее по подозрению в совершении ДТП был арестован охранник бизнесмена Андрей Борщ, но затем было установлено, что он не находился за рулем автомобиля и оговорил себя.

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