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12 октября 2019, суббота, 14:09 312
Экономика 2019-10-12T14:39:49+03:00
Українські Новини
Возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность нецелесообразно, - СМИ

Возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность нецелесообразно, - СМИ

Возвращение "Криворожстали" и "Укртелекома" в госсобственность нецелесообразно. Это приведет к потере доверия со стороны потенциальных иностранных и отечественных инвесторов, на участие которых рассчитывает правительство в своей программе. Реприватизация - крайне негативный сигнал для мирового инвестиционного сообщества, которое сегодня тщательно наблюдает за процессами разгосударствления предприятий в Украине, предостерегает в своем исследовании издание "Зеркало недели". 

Без участия частного капитала поднять национальную экономику в настоящее время невозможно. Именно поэтому в программе правительства запланировано привлечение 50 млрд долларов иностранных инвестиций. Эти планы имеют основания. С одной стороны, в Украине есть еще много государственных предприятий, которые можно успешно приватизировать. С другой - иностранный капитал интересуется Украиной.

"Сейчас на пороге в Украине стоит целая армия... инвесторов, готовых вкладывать... Они хорошо понимают, что молодое государство с экономикой, формирующейся с растущими рынками - прекрасный плацдарм для амбициозных проектов, - отмечается в материале. - Если к этому добавить уникальное географическое положения, которое, по сути, делает Украину связующим мостом между восточной и западной экономикой - с колоссальным логистическим и транспортным потенциалом, - становится понятным, почему нашу страну инвесторы вносят в первые строки своих интересов".

В то же время Украина рискует остаться без многомиллиардных инвестиций, если будет продолжаться тема реприватизации крупнейших предприятий - "Криворожстали" и "Укртелекома". Их разгосударствления в свое время не только наполнило казну беспрецедентными поступлениями (10,6 млрд и 24,2 млрд грн соответственно), но и дало возможность обеспечить устойчивое развитие самих предприятий, напоминает издание.

Для того, чтобы инвесторы решились идти в Украину и запланирована масштабная приватизация, при которой ожидается продажа более 1000 крупных и малых государственных предприятий, состоялась, стоит отправлять бизнесу убедительные положительные сигналы. В нынешней ситуации даже разговоры о возможной реприватизации "Криворожстали" или "Укртелекома" не являются целесообразными и вредят, подчеркивает автор материала.

"Тот, кто намерен зайти к нам с капиталом, вряд ли будет углубляться, почему государство пошло на реприватизацию. Он увидит только свое: государство отбирает у бизнеса предприятие, которое перед этим само же ему и предложило выкупить. Согласитесь, в такой атмосфере наивно рассчитывать на приток 50 млрд долларов инвестиций за пять лет", - акцентируется в исследовании.

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