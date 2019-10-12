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12 октября 2019, суббота, 13:23 363
Политика 2019-10-12T13:24:04+03:00
Українські Новини
Мировые табачные компании заговорили о возможном закрытии производства в Украине, - СМИ

Мировые табачные компании заговорили о возможном закрытии производства в Украине, - СМИ

Мировые табачные компании "Филип Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина", JTI и "Империал Тобакко", которые угрожают государству сокращением производства и возможным закрытием фабрик в Украине из-за введения фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев сигаретами могут пойти на закрытие украинских заводов. Об этом говорится в материале "Зеркала недели".

"Если оценивать мировые масштабы бизнеса каждой из этих корпораций, количество офисов в других странах и производственные мощности, Украина уже не выглядит таким привлекательным местом для ведения бизнеса, учитывая условия, которые создает правительство", - говорится в материале.

Такие изменения законодательства, по мнению автора, прежде всего свидетельствуют о том, что государство не пытается построить здоровые взаимоотношения даже с самыми крупными налогоплательщиками страны, которые ежегодно платят в госбюджет более 50 млрд грн налогов и обеспечивают почти 400 млн долл. экспортной выручки.

"Вследствие таких изменений законодательства с учетом уже запланированного повышения акциза стоимость сигарет для потребителя вырастет в среднем на 40% уже с января 2020 года. Причем часть дополнительно заплаченных денег не пойдет в госбюджет, а осядет в карманах посредников", - говорится в статье.

Главным лоббистом такой правки называют ассоциацию "Специализированная торговля", на письмо которой ссылаются авторы инициативы депутаты от "СН" О. Дубинский и А.Юрченко. учредителями которой являются компании, занимающиеся оптовыми и розничными продажами табачных изделий.

"Все компании связаны с Александром Сухомлином, в прошлом министром экономики в правительстве Азарова и владельцем Львовской табачной фабрики. Кстати, на ее работе внесенная поправка никак не скажется, поскольку эта фабрика сама себе и производитель, и дистрибьютор", - говорится в материале.

Такие изменения законодательства приведут к росту нелегального рынка сигарет, уменьшению поступлений в бюджет от табачных компаний и закрытию предприятий, - резюмирует автор.
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