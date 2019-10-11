Из-за схем Коломойского на "Центрэнерго" потери государства превысили полмиллиарда гривен, - Корольчук

Из-за коррупционных схем Коломойского госкомпания "Центрэнерго" потеряла полмиллиарда гривен. Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, комментируя заявление компании "Центрэнерго" совместно с ноября она будет продавать 90% произведенной электроэнергии на рынка "на сутки вперед".

Эксперт обратил внимание, что "Центрэнерго" за последние месяцы стремительно нарастила производство электроэнергии. В частности, по сообщению компании, в октябре будет произведено на 71% больше, чем в июле 2019 года. По словам Корольчука, увеличение еще более впечатляет, если сравнивать октября 2018 в октябре 2019 - за этот период производство выросло в 1,5 раза. И не случайно этот рост состоялось в то время, когда компания поставляла электроэнергию предприятиям бизнесмена Игоря Коломойского по заниженным тарифам.

"Рост начался именно с июля 2019 года, когда электроэнергия начала по прямым договорам" бежать "по адресу: Никопольского ферросплавного завода, Запорожского ферросплавного завода, Днепроазота, Покровского и Марганецкого ГОКов и уже известной нам как пионер в импорте российской электроэнергии Юнайтед Энерджи", - написал Корольчук.

Эксперт отмечает, что эти четыре месяца "Центрэнерго" продавала всю электроэнергию по двусторонним договорам. "Коломойский получал электроэнергию на 25-60 коп. за кВт-ч дешевле Центрэнерго имело возможность продавать ее на РДН ", - объясняет эксперт и приводит график цен на электроэнергию за этот период на рынке.

По словам эксперта, за 4 месяца "Центрэнерго" максимально увеличило производство электроэнергии для того, чтобы дешево продавать ее одному олигарху. И вследствие этого, по предварительным оценкам потери составили более 500 млн. грн.

Корольчук считает, что решение "Центрэнерго" с ноября продавать 90% своей электроэнергии на рынке "на сутки вперед" связано лишь с тем, что Коломойский теперь получает дешевую российскую электроэнергию и доводить до банкротства госкомпанию ему сейчас нецелесообразно.

"Почему же Центрэнерго идет таки на РДН с ноября? Поскольку в Коломойского уже есть импорт из России, с 1 октября ровным графиком льется в адрес единственного поставщика Юнайтед Энерджи. Поэтому далее "убивать" Центрэнерго в части занижения стоимости электроэнергии в Коломойского пока смысла нет ", - считает эксперт.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт / ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт / ч.

Ряд экспертов заявляли, что Игорь Коломойский полностью контролирует госкомпанию "Центрэнерго" и ввел там коррупционные схемы, в результате которых разворовываются госсредства, а сама компания искусственно доводится до банкротства.