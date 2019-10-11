Украина нарушила принципы свободного рынка, приняв скандальную поправку к законопроекту №1049, - гендиректор ВАТ-Украина

Поправка к законопроекту №1049 о государственном регулировании торговой наценки на табачные изделия возвращает Украину в СССР 70-х годов прошлого века - заявил генеральный директор группы "Бритиш Американ Тобакко Украина" Саймон Уелфорд на пресс-конференции в Киеве.

Принятый в целом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование является положительным и имеет целью помочь бизнесу уменьшить время на уплату налогов.

Но за день до вынесения на голосование законопроекта во втором чтении - без какого-либо обсуждения с общественностью и бизнесом - группа депутатов инициировала в него изменения, устанавливающие фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Редакция законопроекта, которая была проголосована в первом чтении, вообще не содержала норм по установлению торговых наценок или регулирования табачной индустрии. Внесение такой поправки является прямым нарушением Регламента Верховной Рады, в частности статьи 116.

По словам Саймона Уелфорда, принятое предложение является нарушением концепции свободного рынка и прямым вмешательством в ценовую политику бизнеса. Указанная норма нарушает право на свободу предпринимательства, ценообразования и вредит здоровой конкуренции на рынке.

Как отметили инвесторы на пресс-конференции, в то время как новое правительство декларирует следования принципам свободной экономики и дерегуляции рынка, в парламенте без обсуждения с бизнесом принимаются инициативы, которые ставят под угрозу статус Украины как страны с рыночной экономикой.

Инвесторы отметили, что указанная норма не обсуждалась с бизнес-сообществом и принималась вопреки процедурам, которые действуют в демократических странах. Ни анализа влияния на бизнес и государственные доходы не были проведены, мнением экспертов никто не интересовался.

"Такой подход больше напоминает плановую экономику советских времен, когда государство навязывает регулирование без всякого двустороннего диалога с обществом", - заявили на пресс-конференции иностранные инвесторы.