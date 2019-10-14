Покров Пресвятой Богородицы: как поздравлять и что желать близким

14 октября в Украине отмечается великий церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Матери Божьей, которая распростерла свой белоснежный покров над молящимися людьми и спасла целый город от неминуемой гибели.\r\nУкраїнські Новини расскажут, как нужно поздравлять с этим праздником что пожелать своим близким.\r\nВ этот праздник принято желать радости, света, благодати и чтобы Божья Матерь оберегала всех от невзгод, болезней и горя. Мужчинам желают непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях, женщинам - здоровья и благополучия в семье.\r\nНа Покров обязательно нужно поздравлять своих родных и близких.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, история праздника Покровы уходит во времена существования византийской столицы, и в этот день почетается Богородица, спасшая жизни людей.\r\nТакже лучший способ проывести длинные выходные и отметить праздник - уехать в путешествие по Украине и посетить 5 интересных мест, связанных с Покровой. Напомним, что от погоды на Покрову будет зависеть и дальнейшая зима, так что в этот праздник принято следить за погодными приметами православного праздника.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n