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11 октября 2019, пятница, 15:31 92
Интернет и IT 2019-10-11T15:32:33+03:00
Українські Новини
"Новая почта" повысила стоимость доставки: цены перевалили за тысячу гривен

"Новая почта" повысила стоимость доставки: цены перевалили за тысячу гривен

"Новая почта". Фото: novaposhta

Компания экспресс-доставки "Новая почта" утвердила тарифы на авиадоставку в размере 70-1 005 гривен в зависимости от веса после того, как ГПУ закрыла уголовное производство в отношении "Новой почты".

Об этом говорится в сообщении "Новой Почты", передают Українські Новини.

"С 10 октября "Новая почта" запустила в коммерческое использование новую услугу - "Авиадоставка". Доплата к стандартным тарифам - 30 гривен за килограмм", - говорится в нем.

Для посылки весом до 0,5 кг (включительно) был установлен тариф в размере 70 гривен, до 1 кг - 75 гривен, до 2 кг - 110 гривен, до 5 кг - 205 гривен, до 10 кг - 365 гривен, до 20 кг - 685 гривен, до 30 кг - 1 005 гривен.

Отмечается, что на данный момент заказать услугу "Авиадоставка" можно в отделениях 9 населенных пунктов западной Украины (Львов, Мукачево, Ужгород, Дрогобыч, Мостиська, Новояворовск, Самбор, Стрый и Червоноград) для доставки в 16 городов - Днипро, Запорожье, Каменское, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Новомосковск, Павлоград, Полтава, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон, а также в обратном направлении.

Сообщается, что отправить посылку с помощью указанной услуги можно в любом отделении вышеперечисленных городов до 15:00 и на следующий день до 18:00 отправление будет доставлено в отделение "Новой Почты".

Как сообщали Українські Новини, "Новая почта" намерена оборудовать отделения контейнерами для сбора картонной и полиэтиленовой упаковки. Также клиент "Новой почты" пожаловался, что его данные нецензурно исказили на посылке.

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