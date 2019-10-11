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11 октября 2019, пятница, 14:41 273
Политика 2019-10-11T14:41:01+03:00
Українські Новини
Левочкина хочет больше привлекать девушек для принятия решений в стране

Левочкина хочет больше привлекать девушек для принятия решений в стране

11 октября 2019 в Верховной Раде Украины во второй раз прошли мероприятия по случаю Международного дня девушек, организованного кампанией Girl2Leader Ukraine. Посол Girl2Leader в Украине, народный депутат Юлия Левочкина отметила, что главная миссия кампании - мотивировать девушек активно участвовать в процессах принятия решений в стране, информирует портал girl2leader.org.ua.

"Наша цель привлечь как можно больше девушек к принятию решений, помочь вам присоединиться к большому количеству мероприятий, чтобы вы смогли реализовать себя", - подчеркнула Юлия Левочкина.

Народный депутат отметила, что сегодня в Верховную Раду пришло 40 девушек, которые победили в национальном отборе (было подано более 400 заявок со всей Украины, условием было написание социального проекта или презентация одного дня девушки-лидера). Победительницы в возрасте от 14 до 23 лет и представляют 23 региона Украины.

"Я убеждена в том, что наше счастье - в наших руках, и активная позиция сегодня - это вклад в ваше будущее и не только ваше, но и украинского общества и украинской женщины", - отметила посол Girl2Leader.

Спикерами кампании 2019 стали:

-Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен,

-правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко,

-народный депутат Украины Нелли Яковлева,

-актриса и поэтесса Елена Курта.

Представляя спикеров, Юлия Левочкина отметила, что это женщины, которые представляют различные сферы деятельности, в которых участницы проекта со временем смогут себя реализовать.

Напомним, в 2018 году победительницы национального отбора Girl2Leader посетили круглый стол в украинском Парламенте, а в дальнейшем - получили возможности стажировки в Верховной Раде Украины и участия в других проектах.

Справка. Всемирная кампания Girl2Leader действует под эгидой международной неправительственной организации Women Political Leaders Global Forum. Глобальный форум WPL - это объединение женщин из большинства стран мира, занимающих высшие государственные должности и активно участвующих в процессах принятия решений. В частности, среди участников WPL - Президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, Президент Литвы Дали Грибаускайте (2009-2019), Президент Мальты Мари-Луиз Колейро прек (2014-2019), премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и другие.

Ежегодно 11 октября, во Всемирный День девушек, в национальных парламентах стран-участниц кампании Girl2Leader и Европарламенте проходят мероприятия для девушек-лидеров.

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