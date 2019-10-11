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11 октября 2019, пятница, 13:55 1391
Экономика 2019-10-11T13:55:01+03:00
Українські Новини
Изменение зеленых тарифов - это нарушение законодательства, - Чех

Изменение зеленых тарифов - это нарушение законодательства, - Чех

Пересмотр зеленых тарифов нарушает законодательство Украины и станет плохим сигналом для инвесторов. Об этом заявил экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех, пишет Капитал.

"Ретроспективное изменение - это вообще нарушение законодательства. Нет такой даже международной практики. Вы же понимаете, любой закон тогда заслуживает уважения, когда обратной силы не имеет", - заявил Чех.

По его мнению, такое решение станет плохим сигналом для инвесторов и приостановит развитие альтернативной энергетики, а ряд  компаний подадут судебные иски.

"Кто-то в суд подаст, может быть, я же говорю. Но это будет пауза. И тот хороший темп по выполнению обязательств наших по возобновляемым источникам вообще, и с точки зрения и топлива, и энергетики, вы, наверное, знаете о таких, он может быть поставлен под сомнение. Сигнал плохой для инвесторов", - сказал Чех.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зелёных тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее глава правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха заявил, что ретроспективный пересмотр зеленых тарифов будет опротестован бизнесом в суде и негативно повлияет на имидж Украины.

Больше новостей о: Энергетика Инвестиции Возобновляемая энергия Зеленые тарифы Сергей Чех

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