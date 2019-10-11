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11 октября 2019, пятница, 13:15 1782
Транспорт 2019-10-11T13:17:05+03:00
Українські Новини
Украине это не выгодно, - Зеленский о закрытом авиасообщении с РФ

Украине это не выгодно, - Зеленский о закрытом авиасообщении с РФ

Украинские авиакомпании несут огромные материальные убытки и вынуждены делать дотационными собственные авиарейсы из-за требования облета территории Российской Федерации, что продолжается уже 4 года. Об этом заявил во время своего пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Я считаю очень странным, что у нас поезда в Россию ходят, а самолеты не летают", - заявил Зеленский. Он подчеркнул, что такая ситуация Украина не выгодна.

Напомним, что запрет на авиасообщение с РФ был установлен ​​25 октября 2015. Украинские авиакомпании неоднократно заявляли о значительных убытках из-за необходимости в авиарейсах в восточном направлении облетать территорию России.

Это делает авиарейсы от украинских перевозчиков дороже и длиннее по времени, а соответственно не конкурентными относительно рейсов иностранных авиакомпании. Эксперты поднимали вопросы разного формата государственной поддержки национальных авиаперевозчиков, в частности предлагалось введение фискальных льгот. Однако глава Мининфраструктуры Владислав Криклий до сих пор делает противоречивые заявления о возможных вариантах государственной поддержки.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Авиасообщение с Россией Владислав Криклий

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