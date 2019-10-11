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11 октября 2019, пятница, 13:15 684
Экономика 2019-10-11T14:15:01+03:00
Українські Новини
Военно-воздушные силы США выбрали Firefly Полякова для спецмиссий на орбиту

Военно-воздушные силы США выбрали Firefly Полякова для спецмиссий на орбиту

Военно-воздушные силы (ВВС) США выбрали 8 компаний в рамках программы Orbital Services Program-4 (OSP-4), среди которых - Firefly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова. Об этом из Вашингтона сообщает SpaceNews.

Программа OSP-4 с бюджетом в $986 млн рассчитана на небольшие и средние полезные нагрузки весом более 400 фунтов (181 кг). Компании, которые выбрали поставщиками, должны доставить эти полезные нагрузки на орбиту в течение 12-24 месяцев после получения заказа.

Кроме Firefly Aerospace, в программе будут участвовать SpaceX, Xbow Launch Systems, Northrop Grumman, United Launch Alliance, Aevum, Vox Space и Rocket Lab.

Соглашение OSP-4 трактуется как контракт с "многоразовым вознаграждением, неопределенной поставкой/неопределенным количеством". Восемь компаний получат не менее $50 тыс. в качестве минимальной гарантии по контракту.

Через OSP-4 ВВС США стремятся извлечь выгоду из развития малой пусковой индустрии. В зависимости от потребностей миссии работы будут выполняться на объектах подрядчиков или на государственных пусковых площадках.

Напомним, что в ноябре 2018 NASA выбрало Firefly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова для программы доставки грузов на Луну с общим бюджетом $2,6 млрд.

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